DTM live: Termine, Übertragungen, Fahrer - 2026 Saison im Free-TV auf ProSieben und Joyn-Stream

Die DTM-Saison 2026 steht bevor und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Der Blick richtet sich auf die DTM-Saison 2026, wenn die Tourenwagen-Serie erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden gastieren wird. Wie auch schon im vergangenen Jahr wird es 2026 wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern geben.

Schon lange ist klar, wann auf welchem Kurs gefahren wird. Erstmals in ihrer über 40-jährigen Geschichte startet die DTM in Österreich in die neue Saison.

Der Auftakt findet vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Das große Finale steigt traditionell im Herbst auf dem Hockenheimring.

Wie auch schon 2025 wird die Saison 2026 der DTM ebenfalls live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn - inklusive FAN TV Channel - zu sehen sein.

ran hat alle wichtigen Informationen zur DTM-Saison 2026 zusammengefasst.