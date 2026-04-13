17:30 SAT.1 Bayern Verletzung beim FC Bayern: Lennart Karl fällt vorerst aus Videoclip • 20 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Während der FC Bayern München das Hinspiel gegen Real Madrid gewonnen hat und auch in der Bundesliga Selbstvertrauen tankt, schwanken die Madrilenen in mehrfacher Hinsicht. Kimmich warnt allerdings davor, dies zu überschätzen.

Das Selbstvertrauen könnte kaum größer sein. Vier Tage, nachdem der FC Bayern München mit 105 Treffern einen Torrekord in der Bundesliga aufgestellt hat, empfangen sie am Mittwochabend (21 Uhr, im Liveticker auf ran) Real Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League. Könnte zu viel Euphorie vielleicht sogar schädlich sein, wie der ehemalige Vereinsboss Karl-Heinz-Rummenigge gewarnt hatte? Sportvorstand Max Eberl sieht diese Gefahr nicht, weil die Mannschaft eine "kontrollierte Euphorie" verspüre. Was er damit meint? "Wir sollen diese Euphorie mitnehmen, denn was wir geleistet haben, kann uns keiner nehmen. Und trotzdem wartet am Mittwoch ein großer Gegner auf uns. Wir haben eine gute Ausgangslage, wissen aber, dass wir noch nicht durch sind."

FC Bayern: Goretzka setzt auf den Heimvorteil Durch den 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel hat der FC Bayern eine bessere Ausgangssituation – mehr aber auch nicht. "Es ist natürlich eine brutal schwierige Aufgabe", warnt Goretzka. "Wir haben uns im Hinspiel einen kleinen Vorteil verschafft. Der kann aber gegen so eine Mannschaft schnell weg sein. Trotzdem fühlen wir uns in der Allianz Arena immer pudelwohl und sind auch selbstbewusst. In der Regel fühlt sich der Gegner bei uns nicht ganz so wohl."

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Beide Mannschaften nahmen am zurückliegenden Wochenende jeweils sieben Startelf-Veränderungen vor, um einige Top-Spieler für das Rückspiel zu schonen. Bayern ließ unter anderem Harry Kane gegen St. Pauli die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Real hingegen begann gegen den FC Girona mit den beiden Offensiv-Stars Kylian Mbappé sowie Vinicius Junior – und kam gegen den Tabellen-Zehnten trotzdem nicht über ein 1:1 hinaus. Real scheint völlig außer Form zu sein, gewann keines der zurückliegenden drei Pflichtspiele und kassierte dabei zwei Niederlagen.

FC Bayern: Kimmich: "Die Form ist bei Real egal" Ein gutes Zeichen für den FC Bayern? Joshua Kimmich warnt davor, Spiele aus dem Ligaalltag zu überschätzen: "Bei Real ist es völlig egal, wie sie in Form sind. Wenn Champions League ansteht, dann performen sie. Ich glaube, es ist völlig egal, wie sie davor gespielt haben."

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