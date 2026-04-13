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FC Bayern vs. Real Madrid: Horrende Ticketpreise auf dem Zweitmarkt

Veröffentlicht:

von ran.joyn.de

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Harry Kane baut Mega-Villa in London

Videoclip • 01:16 Min

Vor dem Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker) kommt es teilweise zu horrenden Ticketpreisen auf dem Zweitmarkt.

Kurz vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions-League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker) sind alle Tickets offiziell bereits vergeben, das Spiel ist ausverkauft.

Auf dem Zweitmarkt sehen sich Fans deshalb jetzt teilweise mit horrenden Preisen konfrontiert, wenn sie noch an Karten für das Kracher-Duell kommen wollen.

Auf der Online-Ticketbörse "Viagogo" gibt es beispielsweise noch Tickets für das Champions-League-Duell. Die günstigsten Karten auf der Plattform belaufen sich dabei auf 1302 Euro in der Kategorie vier. In der Kategorie sechs kosten die Karten 13.321 Euro.

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FC Bayern gegen Real Madrid: Über 44.000 Euro für Tickets

Für Tickets in der Private Skybox müssen Fans auf der Webseite ganze 44.708 Euro zahlen. Aber Achtung: "Viagogo" ist ein äußerst umstrittener Ticket-Zweitmarkt, kein offizieller Ticketanbieter. Die Plattform ist zwar legal, jedoch berichten Verbraucherschützer häufig von überhöhten Preisen, gefälschten oder personalisierten Tickets sowie intransparenten Gebühren.

Auf der Plattform "StubHub", welche 2020 für vier Milliarden Dollar von "Viagogo" gekauft wurde, kostet das günstigste Ticket 939 Euro für die Kategorie vier. Tickets im Hospitality Club werden für bis zu 20.474 Euro angeboten.

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