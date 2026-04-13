FC Bayern vs. Real Madrid: Horrende Ticketpreise auf dem Zweitmarkt

Vor dem Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker) kommt es teilweise zu horrenden Ticketpreisen auf dem Zweitmarkt.

Kurz vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions-League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker) sind alle Tickets offiziell bereits vergeben, das Spiel ist ausverkauft.

Auf dem Zweitmarkt sehen sich Fans deshalb jetzt teilweise mit horrenden Preisen konfrontiert, wenn sie noch an Karten für das Kracher-Duell kommen wollen.

Auf der Online-Ticketbörse "Viagogo" gibt es beispielsweise noch Tickets für das Champions-League-Duell. Die günstigsten Karten auf der Plattform belaufen sich dabei auf 1302 Euro in der Kategorie vier. In der Kategorie sechs kosten die Karten 13.321 Euro.