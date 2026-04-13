ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Kompany gibt zu: Harry Kane gegen Real über Schmerzgrenze Videoclip • 02:11 Min Link kopieren Teilen

Bayern München hat durch den 2:1-Hinspielsieg bei Real Madrid einen großen Schritt in Richtung Halbfinale der Champions League gemacht. Das Rückspiel am Mittwoch wird auch durch Kleinigkeiten entschieden werden.

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+++ 12. April: 14:08 Uhr: Kylian Mbappe mit Verletzung an der Augenbraue +++ Ob Superstar Kylian Mbappe zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht zu 100 Prozent sicher. Der Franzose verpasste das erste Training der Madrilenen vor dem so wichtigen Rückspiel. Laut der spanischen Zeitung "AS" musste die Verletzung an Mbappes Augenbraue, die er sich beim Spiel gegen den FC Girona (1:1) am Freitagabend zuzog, mit drei Stichen genäht werden. Der Offensivspieler fehlte in der Folge am Sonntag beim Training. Allerdings schreibt die Zeitung auch, dass kein Grund zur Sorge bestehe und die Abwesenheit eine reine Vorsichtsmaßnahme sei. Eine Teilnahme am Spiel in München stehe demnach "nicht in Frage". Im Spiel gegen Girona bekam Mbappe in den Schlussminuten einen Ellenbogenstoß von Gegenspieler Vitor Reis ab. Zwar spielte er die Partie normal zu Ende, in der Kabine stellte sich aber wohl heraus, dass die Wunde tiefer war als zunächst angenommen.

+++ 12. April: 10:08 Uhr: Real-Fans über trainingsfreien Tag unglücklich +++ Vor dem Rückspiel ist die Mbappe-Thematik übrigens nicht das einzige Aufreger-Thema beim spanischen Rekordmeister. FC Bayern München: Rotation? Diesen Guardiola-Fehler darf Vincent Kompany nicht wiederholen So sollen unlängst auch die Fans der Königlichen angefressen gewesen sein, weil Trainer Alvaro Arbeloa der Mannschaft trotz der unbefriedigenden Leistung gegen Girona am Samstag trainingsfrei gab. Der Hintergrund: Arbeloa setzte auf Erholungszeit, diverse Anhänger legten der Mannschaft den freien Tag laut "Mundo Deportivo" aber als weiteres Indiz für mangelnde Einsatzbereitschaft aus.

+++ 11. April: 14:08 Uhr: Leon Goretzka ohne Verständnis für Rummenigge-Aussagen+++ Mittelfeldstar Leon Goretzka hat nach seinem historischen Tor gegen den FC St. Pauli auch nach dem Spiel für Aufsehen gesorgt. Für Aussagen von Vorstandsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hatte er kein Verständnis. Rummenigge warnte am "DAZN"-Mikrofon: "Man darf jetzt nicht den Fehler machen, zu viel Euphorie aufkommen zu lassen. Ich nehme im Moment einen kleinen Hype wahr, und der gefällt mir ehrlich gesagt nicht." Für den 31-Jährigen eine unnötige Mahnung, was er nach dem 5:0-Erfolg gegen St. Pauli klarstellte: "Gewarnt werden müssen wir nicht. Das wissen wir schon ganz genau, gegen wen wir da spielen und was das für ein Spiel ist. Man hat im Hinspiel gesehen, wie schnell sie zu Torchancen kommen können. Dementsprechend braucht uns da niemand zu warnen. Das wissen wir selbst." Sportvorstand Max Eberl hatte eine ähnliche Meinung, äußerte diese aber etwas sachlicher: "Kontrollierte Euphorie ist genau das, was wir hatten. Wir sollen diese Euphorie mitnehmen, weil das, was wir geleistet haben, das kann uns keiner nehmen, und trotzdem wissen wir, was für ein großer Gegner am Mittwoch auf uns trifft. Wir haben eine gute Ausgangslage, wissen aber auch, dass wir noch nicht durch sind, und das wollen wir am Mittwoch tun."

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