FC Bayern vor PSG-Duell: Toni Kroos mahnt zu mehr Stabilität

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: So verrückt ist der neue Meister-Merch Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Toni Kroos sieht den FC Bayern vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain gut aufgestellt. Gleichzeitig warnt der Ex-Nationalspieler.

Der FC Bayern steht im Halbfinale der Champions League vor der nächsten großen Aufgabe. Nach dem spektakulären Viertelfinale gegen Real Madrid sieht Toni Kroos die Münchner zwar weiter auf Augenhöhe mit Europas Spitze. FC Bayern: Musiala muss nach Gnabry-Schock jetzt liefern Zugleich warnt der Weltmeister aber vor den defensiven Risiken, die sich gegen Paris Saint-Germain rächen könnten. Der frühere Bayern- und Real-Profi sagte am Rande der Laureus-Gala in Madrid am "Sky“-Mikrofon: "Ich glaube, dass Bayern im Halbfinale einen Tick besser verteidigen muss als gegen Real. Ich glaube, dass Paris da nochmal einen Tick effektiver sein kann. Sie haben das sehr risikoreich verteidigt in den beiden Spielen, was Real im Rückspiel noch mehr hätte bestrafen können."

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FC Bayern vs. PSG: Kroos sieht enges Duell Tatsächlich bewegte sich Bayern gegen Real mehrfach am Limit. Beim 4:3 in der Allianz Arena kippte die Partie zwischenzeitlich in Richtung der Königlichen, ehe die Münchner das Spiel in der Schlussphase noch drehten. Schon im Hinspiel hatte Manuel Neuer mit zahlreichen Paraden entscheidenden Anteil daran, dass Bayern sich eine starke Ausgangsposition erarbeitete. Auch Dayot Upamecano musste mehrfach in höchster Not eingreifen. Kroos traut dem deutschen Meister dennoch viel zu. Sollte Bayern die Balance zwischen Offensivwucht und defensiver Kontrolle etwas besser finden, sieht er gute Chancen für die Mannschaft. Kroos: "Wenn Sie das ein wenig anpassen, hat Bayern gute Chancen. Für mich ist das eine 50:50-Geschichte."

FC Bayern vs. PSG: Für Kroos ist das Halbfinale das eigentliche Finale Für zusätzliche Brisanz sorgt die Qualität auf beiden Seiten. Bayern geht mit großer Offensivpower in das Halbfinale, Paris bringt seinerseits enorme Geschwindigkeit und Durchschlagskraft im Angriff mit. Kroos über PSG: "Sie sind der Titelverteidiger. Da darf man sie glaube ich gerne als Mitfavorit nehmen. Ich glaube, wenn man nach der aktuellen Form geht, dass das schon die beiden besten Mannschaften sind." Das Halbfinale steigt am 28. April und am 6. Mai. Im zweiten Duell der Vorschlussrunde treffen Arsenal und Atlético Madrid aufeinander. Das Finale der Champions League findet am 30. Mai in Budapest statt. Am Montag erhielt Kroos in seiner Wahlheimat den Laureus Sporting Inspiration Award. Überreicht wurde ihm der Preis vom serbischen Tennis-Star Novak Djokovic (38).

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