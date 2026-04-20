Bayern-Trainer Vincent Kompany ist für das Halbfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Paris St. Germain gesperrt. An welche Regeln muss er sich halten und wer vertritt ihn?

Der 4:3-Sieg gegen Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League hatte für den FC Bayern München wohl nur einen einzigen Wermutstropfen.

Trainer Vincent Kompany kassierte in der 43. Minute seine dritte Gelbe Karte in dieser CL-Saison und ist somit für das Halbfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain gesperrt. Wer aber ersetzt Kompany an der Seitenlinie?

Laut "Bild" wird Aaron Danks gegen PSG das Kommando übernehmen und Kompany als hauptverantwortlicher Trainer an der Seitenlinie vertreten.

Danks besitzt die UEFA Pro Lizenz und stand bereits in der Saison 2022/23 als Interimstrainer von Aston Villa in der Verantwortung, nachdem der Verein Steven Gerrard gefeuert hatte.

Noch ist nicht offiziell bekannt, wer den Posten übernehmen wird, herrscht unter den Assistenztrainern der Münchner doch keine klare Hierarchie. Dass die Entscheidung auf Danks fallen könnte, hatte sich aber bereits am vergangenen Wochenende angedeutet.

Beim 4:2 gegen den VfB Stuttgart übernahm der eigentlich für Standardsituationen zuständige Trainer auch abseits davon immer wieder das Kommando, Kompany wollte dennoch keine Namen nennen.

"Das ist schon entschieden. Es ist schon alles geklärt, hat aber noch keine Priorität bis nächste Woche", sagte er nach dem Meistertitel auf die Frage, wer ihn gegen PSG vertritt.