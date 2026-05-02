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3. Liga - Rot-Weiss Essen patzt: VfL Osnabrück steigt in 2. Bundesliga auf
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:13 Min
Für den VfL Osnabrück geht es zum bereits neunten Mal rauf in die 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Timo Schultz profitiert dieses Mal vom Ausrutscher des Verfolgers Rot-Weiss Essen und feiert auf der Couch.
Der VfL Osnabrück kehrt nach zwei Jahren in der Drittklassigkeit in die 2. Bundesliga zurück.
Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz profitierte am Samstag vom Patzer des Verfolgers Rot-Weiss Essen und steht bereits vor dem eigenen Matchball am Sonntag bei Wehen Wiesbaden (16.30 Uhr) als erster Aufsteiger der 3. Liga fest.
Die Osnabrücker liegen mit 73 Punkten an der Spitze der Liga. Gewinnt der VfL in Hessen, ist der langjährige Zweitligist nach 2010 und 2019 zum dritten Mal Meister der 3. Liga. Auch eine vorige Niederlage von Energie Cottbus im Topspiel (13.30 Uhr) beim MSV Duisburg würde dafür reichen.
Neunter Zweitliga-Aufstieg für Osnabrück
Es ist bereits der neunte Aufstieg der Osnabrücker in die 2. Liga, zuletzt spielten die Lila-Weißen in der Saison 2023/24 in der Zweitklassigkeit.
Essens Aufstiegshoffnungen erfuhren einen heftigen Dämpfer. Mit einem Sieg beim VfB Stuttgart II wäre die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat vorübergehend an Cottbus vorbei auf Rang zwei vorgestoßen, stattdessen setzte es ein 1:6 (0:2) und die dritte Pleite in Folge. Holt Duisburg mindestens einen Punkt, fällt RWE auf Rang vier zurück.
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