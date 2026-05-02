Für den VfL Osnabrück geht es zum bereits neunten Mal rauf in die 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Timo Schultz profitiert dieses Mal vom Ausrutscher des Verfolgers Rot-Weiss Essen und feiert auf der Couch.

Der VfL Osnabrück kehrt nach zwei Jahren in der Drittklassigkeit in die 2. Bundesliga zurück.

Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz profitierte am Samstag vom Patzer des Verfolgers Rot-Weiss Essen und steht bereits vor dem eigenen Matchball am Sonntag bei Wehen Wiesbaden (16.30 Uhr) als erster Aufsteiger der 3. Liga fest.

Die Osnabrücker liegen mit 73 Punkten an der Spitze der Liga. Gewinnt der VfL in Hessen, ist der langjährige Zweitligist nach 2010 und 2019 zum dritten Mal Meister der 3. Liga. Auch eine vorige Niederlage von Energie Cottbus im Topspiel (13.30 Uhr) beim MSV Duisburg würde dafür reichen.