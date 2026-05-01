Wer holt sich den größten Titel im europäischen Vereinsfußball? So verfolgt ihr das Finale in der Champions League im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker.

Das Finale in der Champions League rückt immer näher! Stattfinden wird es zum ersten Mal in Budapest. In der ungarischen Hauptstadt fungiert die Puskas Arena als Austragungsort.

Noch ist jedoch unklar, wer im Endspiel um die Krone in der "Königsklasse" aufeinandertrifft.

Im Halbfinale kommt es zu zwei absoluten Spitzenduellen. Der FC Bayern München muss gegen den Titelverteidiger Paris Saint-Germain ran, Atletico Madrid bekommt es zudem mit dem FC Arsenal zu tun.

ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale in der Champions League zusammengefasst.