FC Bayern München vs. Real Madrid: Es gibt noch Tickets - doch so viel müssen die Fans blechen

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Harry Kane baut Mega-Villa in London Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Vor dem Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker) kommt es teilweise zu horrenden Ticketpreisen auf dem Zweitmarkt.

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Bayern München gegen Real Madrid: Wie kommt man an Tickets? Die einzige Chance, bei dem ausverkauften Spiel noch an Karten zu kommen, ist über den Zweitmarkt. Für Vereinsmitglieder des FCB gibt es den offiziellen Zweitmarkt des Rekordmeisters. Für diejenigen, die kein Mitglied des FCB sind, gibt es Optionen wie "Kleinanzeigen", "Facebook Marketplace" oder "eBay". Auf dem Zweitmarkt sehen sich Fans allerdings teilweise mit horrenden Preisen konfrontiert, wenn sie noch an Karten für das Kracher-Duell kommen wollen.

FC Bayern gegen Real: Was kosten die Tickets für den CL-Kracher? Auf der Online-Ticketbörse "Viagogo" gibt es beispielsweise noch Tickets für das Champions-League-Duell. Die günstigsten Karten auf der Plattform belaufen sich dabei auf 1302 Euro in der Kategorie vier. In der Kategorie sechs kosten die Karten 13.321 Euro. Für Tickets in der privaten Skybox müssen Fans auf der Webseite ganze 44.708 Euro zahlen. Aber Achtung: "Viagogo" ist ein äußerst umstrittener Ticket-Zweitmarkt, kein offizieller Ticketanbieter. Auf der Plattform "StubHub", welche 2020 für vier Milliarden Dollar von "Viagogo" gekauft wurde, kostet das günstigste Ticket 939 Euro für die Kategorie vier. Tickets im Hospitality Club werden für bis zu 20.474 Euro angeboten.

FC Bayern vs. Real Madrid: Gefahren beim Ticketkauf vor dem Rückspiel Die Plattform "Viagogo" ist zwar legal, jedoch berichten Verbraucherschützer häufig von überhöhten Preisen, gefälschten oder personalisierten Tickets sowie intransparenten Gebühren. Der FC Bayern warnt seine Fans inzwischen schon auf der vereinseigenen Internetseite vor den Karten von oben genannten Seiten. In dem Statement heißt es: "Leider stehen oftmals auch Ticket-Angebote auf nicht autorisierten Internetplattformen und bei den zahlreichen, vor allem im Internet werbenden, inoffiziellen Ticketagenturen zur Verfügung. Häufig werden hierfür stark erhöhte Preise verlangt. Wir möchten Sie an dieser Stelle daher warnen! [...] Leider werden auf vielen Webseiten Tickets angeboten, die nicht zum Zutritt in die Allianz Arena berechtigen oder aber nach Zahlung oftmals gar nicht geliefert werden. Wir raten daher dringend davon ab, bei folgenden nicht autorisierten Plattformen wie beispielsweise viagogo

StubHub

eBay

eBay-Kleinanzeigen Tickets zu unseren Spielen zu erwerben, da es sich hierbei immer um nicht autorisierte Anbieter handelt." Auch interessant: FC Bayern München vs. Real Madrid - Champions-League-Topduell live im TV, Stream und im Ticker

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