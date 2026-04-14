Bundesliga
Champions League: Kann die Bundesliga das Rennen um den fünften Startplatz noch gewinnen?
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
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Videoclip • 02:29 Min
Alle drei deutschen Mannschaften, die weiterhin international vertreten sind, haben am vergangenen Spieltag gewonnen. Damit spitzt sich das Rennen um den fünften Champions-League-Platz noch einmal zu. Aber wie realistisch ist es, dass die Bundesliga die La Liga noch überholt?
Nach den Hinspiel-Siegen von Bayern gegen Real Madrid (2:1) in der Champions League, Freiburg gegen Celta Vigo (3:0) in der Europa League und Mainz gegen Strasbourg (2:0) in der Conference League sind die Chancen auf den fünften Champions-League-Platz für die Bundesliga gestiegen.
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Aber was muss passieren, damit dieser Fall tatsächlich eintritt?
Und wie wird überhaupt berechnet, welcher Verband einen zusätzlichen Champions-League-Startplatz für die kommende Saison erhält?
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Wie funktioniert der UEFA-Koeffizient?
Der UEFA-Koeffizient ist ein Punktesystem für Länder, basierend auf den Ergebnissen ihrer Vereine im Europapokal. Für jeden Sieg und jedes Unentschieden werden Punkte vergeben, ebenso gibt es Bonuspunkte für die Endplatzierung in der Gruppenphase.
Die Punkte für die Rangliste gibt es wie folgt:
Champions League:
2 Punkte: Alle Siege ab der Ligaphase
1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Ligaphase
1,5 Punkte: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale
1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation
0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation
Europa League:
2 Punkte: Alle Siege ab der Ligaphase
1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Ligaphase
1 Punkt: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale
1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation
0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation
Conference League:
2 Punkte: Alle Siege ab der Ligaphase
1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Ligaphase
0,5 Punkte: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale
1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation
0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation
1 - 2,5 Punkte: Für die Teilnahme an der Qualifikation
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Dabei gilt das Ergebnis nach 90 Minuten beziehungsweise nach 120 Minuten. Das Elfmeterschießen spielt bei der Bewertung zum Spielausgang keine Rolle.
Zudem gibt es Platzierungspunkte für die Position eines Vereins am Ende der Ligaphase. Für die Tabellenersten gibt es zwölf Punkte in der Champions League, sechs Punkte in der Europa League und vier Punkte in der Conference League. Die Plätze dahinter erhalten stufenweise immer weniger Punkte.
Darüber hinaus werden zusätzlich Bonuspunkte für das Erreichen der Achtelfinals, der Viertelfinals, der Halbfinals und des Finals vergeben. Für jede Runde in der Champions League gibt es zusätzlich 1,5 Punkte, in der Europa League einen Punkt und in der Conference League 0,5 Punkte.
Aktuelle UEFA-Rangliste
Diese Punktzahl wird anschließend durch die Anzahl der angetretenen Vereine geteilt, wodurch sich ein Durchschnitt ergibt, mit dem die Verbände untereinander gemessen werden.
Die ersten zwei Verbände erhalten dann einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League. Derzeit sieht die Rangliste so aus:
1. England 25,569 (5/9 Teams noch im Wettbewerb)
2. Spanien 20,906 (6/8)
3. Deutschland 20,285 (3/7)
4. Portugal 19,300 (3/5)
5. Italien 18,714 (2/7)
Ist Platz zwei noch möglich?
Der Rückstand auf die spanische Liga ist vor allem dank der Siege von Bayern und Freiburg in den direkten Duellen mit spanischen Teams kleiner geworden. Aktuell hat "La Liga" den Vorteil, noch mit sechs Teams international vertreten zu sein, während die Bundesliga nur noch drei Vertreter stellt.
Durch das direkte Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona kommt zudem sicher eine Mannschaft aus Spanien in die nächste Runde und hat dadurch die Möglichkeit, weitere Punkte zu erzielen.
Zudem gewann Rayo Vallecano das Hinspiel in der Conference League gegen AEK Athen mit 3:0 und steht dadurch mit einem Fuß im Halbfinale. Im Rückspiel zwischen Braga und Real Betis ist hingegen durch das 1:1-Unentschieden im Hinspiel noch alles möglich.
Rechnerisch ist Platz zwei weiterhin möglich, vor allem wenn alle deutschen Mannschaften auch ihre Rückspiele gewinnen. Realistisch gesehen muss die Bundesliga allerdings auf Schützenhilfe der Gegner der spanischen Mannschaften in dieser und der nächsten Runde hoffen.
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