Champions League: Kann die Bundesliga das Rennen um den fünften Startplatz noch gewinnen?

ran Mehr Sport FC Bayern: Zverev mit Ansage! "Wenn Neuer so weiterspielt..." Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Alle drei deutschen Mannschaften, die weiterhin international vertreten sind, haben am vergangenen Spieltag gewonnen. Damit spitzt sich das Rennen um den fünften Champions-League-Platz noch einmal zu. Aber wie realistisch ist es, dass die Bundesliga die La Liga noch überholt?

- Anzeige -

- Anzeige -

Wie funktioniert der UEFA-Koeffizient? Der UEFA-Koeffizient ist ein Punktesystem für Länder, basierend auf den Ergebnissen ihrer Vereine im Europapokal. Für jeden Sieg und jedes Unentschieden werden Punkte vergeben, ebenso gibt es Bonuspunkte für die Endplatzierung in der Gruppenphase. Die Punkte für die Rangliste gibt es wie folgt: Champions League: 2 Punkte: Alle Siege ab der Ligaphase 1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Ligaphase 1,5 Punkte: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale 1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation 0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation Europa League: 2 Punkte: Alle Siege ab der Ligaphase 1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Ligaphase 1 Punkt: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale 1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation 0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation Conference League: 2 Punkte: Alle Siege ab der Ligaphase 1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Ligaphase 0,5 Punkte: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale 1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation 0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation 1 - 2,5 Punkte: Für die Teilnahme an der Qualifikation

Dabei gilt das Ergebnis nach 90 Minuten beziehungsweise nach 120 Minuten. Das Elfmeterschießen spielt bei der Bewertung zum Spielausgang keine Rolle. Zudem gibt es Platzierungspunkte für die Position eines Vereins am Ende der Ligaphase. Für die Tabellenersten gibt es zwölf Punkte in der Champions League, sechs Punkte in der Europa League und vier Punkte in der Conference League. Die Plätze dahinter erhalten stufenweise immer weniger Punkte. FC Bayern München vs. Real Madrid: Es gibt noch Tickets - doch so viel müssen die Fans blechen Darüber hinaus werden zusätzlich Bonuspunkte für das Erreichen der Achtelfinals, der Viertelfinals, der Halbfinals und des Finals vergeben. Für jede Runde in der Champions League gibt es zusätzlich 1,5 Punkte, in der Europa League einen Punkt und in der Conference League 0,5 Punkte.

Aktuelle UEFA-Rangliste Diese Punktzahl wird anschließend durch die Anzahl der angetretenen Vereine geteilt, wodurch sich ein Durchschnitt ergibt, mit dem die Verbände untereinander gemessen werden. Die ersten zwei Verbände erhalten dann einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League. Derzeit sieht die Rangliste so aus: 1. England 25,569 (5/9 Teams noch im Wettbewerb) 2. Spanien 20,906 (6/8) 3. Deutschland 20,285 (3/7) 4. Portugal 19,300 (3/5) 5. Italien 18,714 (2/7)

- Anzeige -

- Anzeige -