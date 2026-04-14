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FC Bayern in der Champions League: Als nächster Gegner droht ein Hammerlos - möglicher Weg ins Finale
Aktualisiert:von ran.de
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Champions League: "Voodoo!" Auslosung schlägt im Netz hohe Wellen
Videoclip • 02:09 Min
Im Viertelfinale der Königsklasse wartet auf den FC Bayern Real Madrid. Im Halbfinale würde auf jeden Fall ein harter Brocken warten. Wie würde der Weg ins Finale aussehen?
Der FC Bayern München hat in der laufenden Saison große Pläne – auch in der Champions League. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Vorsaison soll in diesem Jahr wieder der Finaleinzug gelingen. Alles andere als ein einfaches Unterfangen, blickt man auf den möglichen Weg der Münchner.
Nach dem ungefährdeten Weiterkommen gegen Atalanta Bergamo im Achtelfinale wartete im Viertelfinale Real Madrid. Im Bernabeu Stadion siegten die Münchner mit 2:1 und verschafften sich eine glänzende Ausgangsposition fürs Rückspiel
FC Bayern: Nächste Gegner - der mögliche Weg ins Finale
Gelingt es den Münchnern, sich gegen den Klub aus der La Liga durchzusetzen, würde bereits im Halbfinale der nächste absolute Kracher warten. So würden die Münchner auf den Sieger des Duells zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool treffen. Der Titelverteidiger aus Paris gewann das Hinspiel mit 2:0.
Im Finale ist nach aktuellem Stand ein Duell mit Atletico oder dem FC Arsenal am wahrscheinlichsten. Reals Stadrivale gewann das Viertelfinal-Hinspiel beim FC Barcelona mit 2:0. Arsenal setzte sich ebenfalls auswärts mit 1:0 durch.
Ausgetragen werden die Hinspiele der Halbfinals am 28./29. April und am 5./6. Mai, das Endspiel steigt am 30. Mai in Budapest.
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