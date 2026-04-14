ran Fußball Champions League: "Voodoo!" Auslosung schlägt im Netz hohe Wellen Videoclip • 02:09 Min Link kopieren Teilen

Im Viertelfinale der Königsklasse wartet auf den FC Bayern Real Madrid. Im Halbfinale würde auf jeden Fall ein harter Brocken warten. Wie würde der Weg ins Finale aussehen?

FC Bayern: Nächste Gegner - der mögliche Weg ins Finale Gelingt es den Münchnern, sich gegen den Klub aus der La Liga durchzusetzen, würde bereits im Halbfinale der nächste absolute Kracher warten. So würden die Münchner auf den Sieger des Duells zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool treffen. Der Titelverteidiger aus Paris gewann das Hinspiel mit 2:0. Im Finale ist nach aktuellem Stand ein Duell mit Atletico oder dem FC Arsenal am wahrscheinlichsten. Reals Stadrivale gewann das Viertelfinal-Hinspiel beim FC Barcelona mit 2:0. Arsenal setzte sich ebenfalls auswärts mit 1:0 durch. Ausgetragen werden die Hinspiele der Halbfinals am 28./29. April und am 5./6. Mai, das Endspiel steigt am 30. Mai in Budapest. Auch interessant: Lothar Matthäus erwartet knappes Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München

- Anzeige -