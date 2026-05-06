Bayern-Abwehr von Heidenheim düpiert: So wird es schwer gegen PSG

Der FC Bayern München trifft heute im Halbfinal-Rückspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

München: Neuer - Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Champions League heute live: So seht ihr den FC Bayern im TV & Stream

Das Hinspiel des Champions-League-Halbfinales war ein echtes Offensivspektakel. Paris Saint-Germain gewann mit 5:4 gegen den FC Bayern München, der im Rückspiel nun den Spieß umdrehen muss.

Im Rückspiel brauchen die Münchner auf jeden Fall einen Sieg. Der Titelverteidiger befindet sich nach dem Hinspiel-Sieg leicht im Vorteil. Führt Bayern nach 90 Minuten in der Allianz Arena mit einem Tor, geht es in die Verlängerung.

ran hat alle wichtigen Informationen für das Halbfinal-Rückspiel zusammengefasst.

FC Bayern gegen Paris Saint-Germain: So erreicht der FCB das Champions League Finale