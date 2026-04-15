ran Fußball FC Bayern: Heftige Vorwürfe! Stanisic attackiert Rüdiger Videoclip • 04:52 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München will heute Abend gegen Real Madrid ins Halbfinale der Champions League einziehen. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Update, 22:56 Uhr: Bayern gewinnt mit 4:3 Das Spiel ist aus! Der FC Bayern gewinnt ein wildes Viertelfinalrückspiel gegen Real Madrid mit 4:3 und steht damit im Halbfinale der Königsklasse! Im ersten Durchgang ging es fast ohne Pause hin und her, taktisch zeigten beide Teams keine gute Leistung. Hinzu kamen individuelle Fehler beider Torhüter, die die zwei frühen Tore begünstigten (1./6.). Die Gäste gingen mit einem 3:2 in die Halbzeit - das hätte für die Verlängerung gereicht. Nach dem Seitenwechsel gab es erneut Chancen auf beiden Seiten und am Ende wurden die Königlichen womöglich entscheidend durch einen fragwürdigen Platzverweis gegen Camavinga geschwächt (86.). Díaz verwandelte kurz darauf aus der zweiten Reihe (89.) und Olise setzte kurz vor Schluss sehenswert den letzten Treffer des FCB (90.+4). Damit treffen die Bayern im Halbfinale nun auf Titelverteidiger PSG und Real Madrid muss alle Hoffnungen auf den letzten Titel der Saison begraben. Danke fürs Mitlesen!

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Update, 21:53 Uhr: Bayern liegt zur Halbzeit 2:3 hinten Real Madrid geht nach einer wilden ersten Halbzeit mit einem 3:2 in die Halbzeit! Die Bayern und die Königlichen führen dieses Viertelfinale taktisch nicht auf dem höchsten Level, doch beide sind schlagfertig und konnten sich bei den Toren auf individuelle Klasse verlassen. Güler eröffnete das Spektakel früh nach einem fatalen Fehler von Neuer (1.), doch Pavlović glich nach einer Ecke aus (6.). Auf einen direkt verwandelten Freistoß von Güler (29.) hatte Kane die Antwort parat (38.) und doch gehen die Gäste mit der Führung in die Halbzeit, weil Vinícius Junior Mbappé im Strafraum sehr überlegt in Szene setzte (42.). Damit steht es 4:4 und alles ist offen!

Update, 19:47 Uhr: Die Aufstellung vom FC Bayern ist da FC Bayern München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Luis Diaz, Gnabry, Olise - Kane

Update, 19:23 Uhr: Die Aufstellung von Real Madrid ist da Real Madrid: Lunin - Trent, Militao, Rüdiger, Mendy - Valverde, Bellingham - Brahim Diaz, Arda Güler - Mbappe, Vinicius Jr

FC Bayern München vs. Real Madrid: Wann findet heute Abend das Champions-League-Spiel statt? Spiel: FC Bayern München vs. Real Madrid

Wettbewerb: Champions League, Viertelfinale; Rückspiel

Datum: 15. April 2026

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena (München)

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Champions-League-Spiel heute live: Läuft FC Bayern München gegen Real Madrid heute im Free-TV? Nein. Das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern München - Real Madrid heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV? Das Spiel ist am 15. April ab 21:00 Uhr auf DAZN zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Champions League heute im Livestream: Wo kann ich Bayern vs. Real sehen? Ja. Das Spiel wird heute im Livestream von DAZN übertragen. Auch hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

FC Bayern vs. Real Madrid heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Viertelfinale? Einen Ticker zu Bayern München vs. Real Madrid gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

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