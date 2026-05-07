Dayot Upamecano und Ousmane Dembele verließen den Rasen der Allianz Arena Arm in Arm. Die beiden verbindet eine enge Freundschaft.

Dayot Upamecano und Ousmane Dembele sind beide in Evreux aufgewachsen - in einer Kleinstadt mit gerade einmal 50.000 Einwohnern, 88 Kilometer nordwestlich von Paris gelegen.

Der Verteidiger des FC Bayern und der Angreifer von Paris Saint-Germain kennen sich schon lange. Weshalb es "unglaublich" sei, dass die beiden im Halbfinale der Champions League aufeinandertrafen, wie Upamecano erklärte.

"Ich bin sehr gespannt. Wir haben in der Vergangenheit schon mal gegeneinander gespielt", erklärte Upamecano vor dem Duell.