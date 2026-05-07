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FC Bayern und PSG: Die besondere Verbindung zwischen Ousmane Dembele und Dayot Upamecano

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball

FC Bayern: Kane ratlos nach Schiri-Entscheidungen - "just crazy"

Videoclip • 04:33 Min

Dayot Upamecano und Ousmane Dembele verließen den Rasen der Allianz Arena Arm in Arm. Die beiden verbindet eine enge Freundschaft.

Dayot Upamecano und Ousmane Dembele sind beide in Evreux aufgewachsen - in einer Kleinstadt mit gerade einmal 50.000 Einwohnern, 88 Kilometer nordwestlich von Paris gelegen.

Der Verteidiger des FC Bayern und der Angreifer von Paris Saint-Germain kennen sich schon lange. Weshalb es "unglaublich" sei, dass die beiden im Halbfinale der Champions League aufeinandertrafen, wie Upamecano erklärte.

"Ich bin sehr gespannt. Wir haben in der Vergangenheit schon mal gegeneinander gespielt", erklärte Upamecano vor dem Duell.

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Champions League: Dembele und Upamecano mit großer Geste im Hinspiel

In der Jugend spielten beide für Evreux FC, gemeinsame Bekannte haben sie auch.

Einige von diesen Menschen aus ihrer Heimatstadt haben Upamecano und Dembele sogar zum Hinspiel nach Paris eingeladen, die Kosten für Familie und Freunde aus Evreux übernahmen die beiden Fußballstars.

Die beiden Akteure standen 19-mal für die französische Nationalmannschaft gemeinsam auf dem Platz.

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