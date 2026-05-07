Der TSV 1860 München steht vor einer ungewissen Zukunft. Investor Hasan Ismaik will seine Anteile seit geraumer Zeit verkaufen. Nun bietet sich offenbar ein Ex-Nationalspieler an.

Beim TSV 1860 München könnte sich auf der Investorenseite etwas bewegen.

Wie mehrere lokale Medien berichten, soll ein Konsortium rund um Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger Interesse am Kauf der Anteile von Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik haben.

Ismaik war 2011 bei den Löwen eingestiegen, als der Verein kurz vor der Insolvenz stand, und hatte für 18 Millionen Euro 60 Prozent der Anteile erworben. Nach eigenen Angaben hat er seitdem rund 65 Millionen Euro in den Klub investiert – ohne den erhofften großen Erfolg.

Einen Käufer hat er bislang nicht gefunden. Im Sommer 2025 war sogar schon eine Einigung mit einer Schweizer Familienholding verkündet worden, der Deal scheiterte dann aber doch noch.