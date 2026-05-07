3. Liga
3. Liga: Wird ein Ex-Nationalspieler neuer Investor bei 1860 München?
Veröffentlicht:von ran
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FC Bayern will neues Stadion! Bald Vermietung an TSV 1860 München?
Videoclip • 01:07 Min
Der TSV 1860 München steht vor einer ungewissen Zukunft. Investor Hasan Ismaik will seine Anteile seit geraumer Zeit verkaufen. Nun bietet sich offenbar ein Ex-Nationalspieler an.
Beim TSV 1860 München könnte sich auf der Investorenseite etwas bewegen.
Wie mehrere lokale Medien berichten, soll ein Konsortium rund um Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger Interesse am Kauf der Anteile von Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik haben.
Ismaik war 2011 bei den Löwen eingestiegen, als der Verein kurz vor der Insolvenz stand, und hatte für 18 Millionen Euro 60 Prozent der Anteile erworben. Nach eigenen Angaben hat er seitdem rund 65 Millionen Euro in den Klub investiert – ohne den erhofften großen Erfolg.
Einen Käufer hat er bislang nicht gefunden. Im Sommer 2025 war sogar schon eine Einigung mit einer Schweizer Familienholding verkündet worden, der Deal scheiterte dann aber doch noch.
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1860 München: Kehrt mit Hitzlsperger ein alter Bekannter zurück?
Laut den Portalen "Absolut Sechzig" und "DieBlaue24" soll nun eine neue Investorengruppe um Thomas Hitzlsperger ihren Hut in den Ring geworfen haben.
Der 44-jährige gebürtige Münchner ist kein Unbekannter im Löwen-Kosmos: Bereits im Frühjahr 2022 soll er sich mit dem Verein über ein Engagement ausgetauscht haben. VfB-Teammanager Günther Schäfer sagte damals bei "Sky": "Vielleicht geht er zu seinem Traumverein - zu 1860."
Als Investor bringt Hitzlsperger Erfahrung mit: Seit März 2023 hält er Anteile am dänischen Erstligisten Aalborg BK und sitzt seit Januar 2025 im Aufsichtsrat von Hellas Verona. An seiner Seite soll Markus Rejek stehen, der von 2014 bis 2017 bereits kaufmännischer Geschäftsführer bei 1860 war.
Die Gespräche sollen bereits seit Monaten laufen, ein Durchbruch konnte bislang jedoch nicht erzielt werden. Offiziell bestätigt ist bislang nichts.
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