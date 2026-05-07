Der FC Bayern München läuft in der Champions League gegen PSG einem Rückstand hinterher – und zwei Schiedsrichterentscheidungen bringen die Arena zum kochen.

In einer abermals unterhaltsamen ersten Halbzeit hat Joao Pinheiro innerhalb von wenigen Sekunden zwei diskutable Entscheidungen getroffen, die den Spielverlauf maßgeblich hätten beeinflussen können. Aber lag er richtig?

Und wieder wird beim Duell zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain in der Champions League über den Schiedsrichter debattiert.

FC Bayern vs. PSG: Darum war die Entscheidung gegen den Elfmeter korrekt

Zunächst verhinderte der schon gelbbelastete Nuno Mendes eine aussichtsreiche Angriffssituation der Bayern mit der Hand. Statt Freistoß für den FCB und Gelb-Rot für den Pariser zu geben, entschied der Unparteiische auf Freistoß für PSG. In den TV-Bildern wurde nicht ganz ersichtlich, warum er zu dieser Entscheidung kam.

Die Kommentatoren bei "DAZN" sprachen von einem potenziellen Handspiel Laimers direkt davor. Nur deuteten die Bilder darauf hin, dass der Österreicher mit Oberschenkel und Bauch am Ball war. Folgerichtig wäre dann der Platzverweis für Mendes gewesen.

Nur einige Sekunden später flog ein Befreiungsschlag von Vitinha an die Hand von Joao Neves – im Strafraum von PSG. Wieder kochte die Arena vor Wut, dass der Schiedsrichter die Situation weiterlaufen ließ. Auch der Videoassistent korrigierte nicht und so gab es keinen Elfmeter für die Bayern.

Hier aber hatte Pinheiro in jedem Fall Recht. Da der Portugiese einen Befreiungsschlag der eigenen Mannschaft verhindert hat, gibt es den Spielraum für Schiedsrichter, nicht auf Elfmeter zu entscheiden. Bitterer für den FC Bayern dürfte die erste Situation gewesen sein.

FC Bayern mit scharfer Kritik an Schiedsrichter Joao Pinheiro nach PSG-Pleite