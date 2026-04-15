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FC Liverpool: Hugo Ekitike verletzt sich gegen PSG schwer - schlimme Befürchtungen wohl bestätigt
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 02:48 Min
Bittere Szene rund um Hugo Ekitike. Der Ex-Frankfurter hat sich im Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain schwer verletzt. Nun steht die Schock-Diagnose wohl fest.
Hugo Ekitike hat sich im Viertelfinal-Rückspiel des FC Liverpool gegen Paris Saint-Germain in der Champions League schwer verletzt.
Der frühere Frankfurter setzte nach einem Pass zum Sprint an, sackte dann aber plötzlich ohne Gegnereinwirkung zusammen und hielt sich den rechten Knöchel.
Nach längerer Behandlungspause musste der Stürmer unter aufmunterndem Applaus der Zuschauer in Anfield vom Platz getragen werden, Mohamed Salah kam für ihn rein.
Wie "ESPN" berichtet, bestätigten sich offenbar die Befürchtungen: Der Angreifer soll sich einen Achillessehnenriss zugezogen und damit voraussichtlich neun bis zwölf Monate ausfallen. Eine Bestätigung seitens des Klubs steht aber noch aus.
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Hugo Ekitike verpasst offenbar WM und fällt lange aus
Für Ekitike ist die schwere Verletzung mit Blick auf die WM im Sommer doppelt verheerend. Nach seinem Wechsel zu Liverpool im vergangenen Sommer spielte er auch in der französischen Nationalmannschaft eine wichtige Rolle. Zuletzt erzielte er im Testspiel gegen Brasilien sein zweites Länderspieltor.
In seiner Debütsaison für Liverpool kommt der 23-Jährige auf 17 Tore und sechs Vorlagen in 44 Pflichtspielen. Im vergangenen Sommer war er für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum englischen Meister gewechselt.
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