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Champions League: So könnte der FC Bayern gegen Real Madrid spielen - die voraussichtliche Aufstellung

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

FC Bayern: Gnabry-Comeback gegen Real? Kompany gibt Update

Videoclip • 02:48 Min

Der FC Bayern trifft im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf Real Madrid. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtliche Aufstellung.

Nach dem 2:1-Erfolg im Bernabéu darf der FC Bayern mit Optimismus ins Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid gehen.

Das Top-Duell, bei dem der Halbfinal-Gegner von Paris Saint-Germain gesucht wird, steigt am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Die Münchner haben vor heimischen Publikum alle Chance, nach vier K.o.-Serien-Pleiten in Serie gegen die "Königlichen" endlich wieder als Sieger aus dem Duell zu gehen.

Doch welchen Spielern schenkt Bayern-Trainer Vincent Kompany das Vertrauen? Gilt das Prinzip "Never change a winning team" oder denkt sich der Belgier doch etwas anderes aus?

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Tor: Manuel Neuer soll erneut zum Matchwinner werden

Manuel Neuer hat sich nach seinen beiden Muskelfaserrissen in brillanter Form zurückgemeldet und war beim 2:1-Sieg in Madrid mit mehreren Top-Paraden der Matchwinner.

Entsprechend wird der 40-Jährige auch im Rückspiel das Bayern-Tor hüten und eine ganz wichtige Rolle übernehmen. Es könnte im Falle einer Niederlage das letzte Champions-League-Spiel der Torhüter-Legende überhaupt werden. Seine Zukunft ist noch immer offen.

Abwehr: Kleine Fragezeichen auf den Außenverteidiger-Positionen

In der Innenverteidigung ist die Sache klar. Das Nummer-eins-Duo Jonathan Tah und Dayot Upamecano wird auch im Rückspiel gegen Real Madrid auf dem Platz stehen.

Was die Außenverteidiger-Positionen betrifft, ist nicht alles in Stein gemeißelt. Im Hinspiel ließ Kompany Josip Stanisic rechts hinten und Konrad Laimer links hinten verteidigen.

Es bestände jedoch auch die Möglichkeit, Laimer nach rechts und Stanisic nach links zu ziehen. Zudem lauert Alphonso Davies auf einen Startelf-Einsatz.

Es ist allerdings eher zu erwarten, dass Kompany auf die gleiche Rollenverteilung wie im Hinspiel setzt, zumal Davies nach seinen Verletzungen noch nicht bei 100 Prozent ist.

Mittelfeld: Eine Position ist noch offen

Im Mittelfeld sind vier von fünf Positionen fix. Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic werden das Mittelfeld-Zentrum bilden, während Michael Olise und Luis Diaz rechts und links offensiv gesetzt sind.

Stellt sich nur die Frage, wer die Zehnerrolle übernehmen wird. Im Hinspiel durfte Serge Gnabry ran, der jedoch in den letzten Tagen aufgrund von Knieproblemen kürzer treten musste.

Sein Fehlen gegen St. Pauli war jedoch eher eine Vorsichtsmaßnahme. "Für Mittwoch wird er fit sein", verdeutlichte Max Eberl nach dem Bundesliga-Duell.

"Serge kann 90 Minuten spielen, wenn er muss. Er kann auch 120 Minuten spielen, wenn er muss", ergänzte Kompany auf der PK. Folgerichtig ist es auch wahrscheinlich, dass Gnabry starten wird, jedoch lauert auch Jamal Musiala auf seine Chance.

Der 23-Jährige machte im Hinspiel in Madrid als Joker keinen guten Eindruck und konnte am Wochenende gegen St. Pauli zudem zeigen, dass er doch nicht so weit von seiner Topform entfernt ist, wie es zuletzt den Anschein hatte.

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Es bestände für Kompany auch die Möglichkeit, das zentrale Mittelfeld zu stärken, indem er Leon Goretzka zusätzlich zu Kimmich und Pavlovic aufstellt. Der 31-Jährige könnte mit seiner Athletik wichtig gegen Spielertypen wie Jude Bellingham und Federico Valverde sein.

Letztlich ist aber nicht davon auszugehen, dass Kompany eine solche taktische Veränderung vornehmen wird.

Angriff: Harry Kane ist gesetzt

Im Angriff wird Harry Kane auflaufen. Der Engländer wirkte im Hinspiel trotz seines Treffers nicht zu 100 Prozent fit, jedoch hatte er nach seinen kleinen Verletzungsproblemen nun nochmal eine Woche Zeit, um zu regenerieren.

FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung im Überblick

Manuel Neuer - Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer - Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz - Harry Kane

Lennart Karl vom FC Bayern historisch: Die jüngsten Torschützen der Champions League

  • Lennart Karl

    Lennart Karl dabei: Die jüngsten Torschützen der Champions League
    In der aktuellen Champions-League-Saison haben sich bereits zwei Talente in die Geschichtsbücher eingetragen. Lennart Karl vom FC Bayern und Viktor Dadason vom FC Kopenhagen haben sich in die  jüngsten Torschützen der "Königsklasse" eingereiht. ran zeigt die jüngsten Champions-League-Torschützen der Geschichte.

    IMAGO/DeFodi Images

  • Platz 1: Ethan Nwaneri (FC Arsenal)

    16. Platz: Ethan Nwaneri (FC Arsenal)
    • Alter: 17 Jahre, zehn Monate und acht Tage
    • Datum: 29. Januar 2025 gegen FC Girona (2:1)
    • Aktueller Klub: FC Arsenal

    2022 Getty Images

  • 9. Platz: Aaron Ramsey (FC Arsenal)

    15. Platz: Aaron Ramsey (FC Arsenal)
    • Alter: 17 Jahre, neun Monate und 25 Tage
    • Datum: 21. Oktober 2008 gegen Fenerbahce Istanbul (5:2)
    • Aktueller Klub: Vereinslos

    imago

  • 8. Platz: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

    14. Platz: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)
    • Alter: 17 Jahre, neun Monate und 16 Tage
    • Datum: 14. April 2021 gegen Manchester City (1:2)
    • Aktueller Klub: Real Madrid

    Imago Images

  • Warren Zaire-Emery (Paris St. Germain)

    13. Platz: Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
    • Alter: 17 Jahre, neun Monate und fünf Tage
    • Datum: 13. Dezember 2023 gegen Borussia Dortmund (1:1)
    • Aktueller Klub: Paris Saint-Germain

    Nicolo Campo

  • 7. Platz: Breel Embolo (FC Basel)

    12. Platz: Breel Embolo (FC Basel)
    • Alter: 17 Jahre, acht Monate und 21 Tage
    • Datum: 4. November 2014 gegen Ludogorets Razgrad (4:0)
    • Aktueller Klub: Stade Rennes

    imago

  • Lennart Karl (FC Bayern Muenchen, 42) bejubelt sein Tor zum 1:2 - Anschluss GER, FC Bayern Muenchen vs. SC Freiburg, Fussball, Bundesliga, 11. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 22.11.2025. (DFL DFB RE...

    11. Platz: Lennart Karl (FC Bayern München)
    • Alter: 17 Jahre, acht Monate und null Tage
    • Datum: 22. Oktober 2025 gegen Club Brügge (4:0)
    • Aktueller Klub: FC Bayern München

    Eibner

  • 6. Platz: Martin Klein (Sparta Prag)

    10. Platz: Martin Klein (Sparta Prag)
    • Alter: 17 Jahre, sieben Monate und 25 Tage
    • Datum: 27. Februar 2002 gegen Panathinaikos Athen (1:2)
    • Aktueller Klub: Karriereende

    imago

  • 5. Platz: Bojan Krkic (FC Barcelona)

    9. Platz: Bojan Krkic (FC Barcelona)
    • Alter: 17 Jahre, sieben Monate und vier Tage 
    • Datum: 1. April 2008 gegen Schalke 04 (1:0) 
    • Aktueller Klub: Karriereende

    imago

  • 4. Platz: Cesc Fabregras (FC Arsenal)

    8. Platz: Cesc Fabregras (FC Arsenal)
    • Alter: 17 Jahre, sieben Monate und drei Tage
    • Datum: 7. Dezember 2004 gegen Rosenborg BK (5:1)
    • Aktueller Klub: Karriereende

    Getty

  • 3. Platz: Mateo Kovacic (Dinamo Zagreb)

    7. Platz: Mateo Kovacic (Dinamo Zagreb)
    • Alter: 17 Jahre, sieben Monate und ein Tag 
    • Datum: 7. Dezember 2011 gegen Olympique Lyon (1:7) 
    • Aktueller Klub: Manchester City

    imago

  • 2. Platz: Peter Ofori-Quaye (Olympiakos Piräus)

    6. Platz: Peter Ofori-Quaye (Olympiakos Piräus)
    • Alter: 17 Jahre, sechs Monate und zehn Tage 
    • Datum: 1. Oktober 1997 gegen Rosenborg BK (1:5) 
    • Aktueller Klub: Karriereende

    getty

  • KRC Genk v Club Brugge - Jupiler Pro League GENK, BELGIUM - AUGUST 11 : Nusa Antonio forward of Club Brugge during the Jupiler Pro League match between KRC Genk and Club Brugge on August 11, 2024 i...

    5. Platz: Antonio Nusa (Club Brügge)
    • Alter: 17 Jahre, vier Monate und 27 Tage
    • Datum: 13. September 2022 gegen FC Porto (4:0)
    • Aktueller Klub: RB Leipzig

    Photo News

  • Royal Antwerp FC training camp - day 3 WAIDRING, AUSTRIA - JULY 09 : Ilenikhena George forward of Royal Antwerp FC during a training session during the Royal Antwerp FC summer training camp ahead o...

    4. Platz: George Ilenikhena (Royal Antwerpen)
    • Alter: 17 Jahre, drei Monate und 27 Tage
    • Datum: 13. Dezember 2023 gegen FC Barcelona (3:2)
    • Aktueller Klub: AS Monaco

    Photo News

  • Champions League: FC Copenhagen - Borussia Dortmund Champions League: FC Copenhagen - Borussia Dortmund FC Copenhagen s Viktor Dadason after the Champions League match between FC Copenhagen and Bor...

    3. Platz: Viktor Dadason (FC Kopenhagen)
    • Alter: 17 Jahre, drei Monate und 21 Tage
    • Datum: 21. Oktober 2025 gegen Borussia Dortmund (1:2)
    • Aktueller Klub: FC Kopenhagen

    Ritzau Scanpix

  • Lamine Yamal of FC Barcelona, Barca celebrates during UEFA Champions League 2024 25 Semi Final - 2nd leg football match between FC Internazionale and FC Barcelona at San Siro Stadium PUBLICATIONxNO...

    2. Platz: Lamine Yamal (FC Barcelona)
    • Alter: 17 Jahre, zwei Monate und sechs Tage
    • Datum: 19. September 2024 gegen AS Monaco (1:2)
    • Aktueller Klub: FC Barcelona

    IPA Sport

  • 1. Platz: Ansu Fati (FC Barcelona)

    1. Platz: Ansu Fati (FC Barcelona)
    • Alter: 17 Jahre, ein Monat und neun Tage
    • Datum: 10. Dezember 2019 gegen Inter Mailand (2:1)
    • Aktueller Klub: AS Monaco

    imago

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Real Madrid: Die voraussichtliche Aufstellung im Übebrlick

Andriy Lunin - Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Eder Militao, Ferland Mendy - Jude Bellingham, Eduardo Camavinga - Federico Valverde, Arda Güler - Kylian Mbappé, Vinicius Junior

Real Coach Alvaro Arbeloa könnte im Vergleich zum Hinspiel mehrere Veränderungen vornehmen. Aurelien Tchouaméni fehlt gesperrt und der im Hinspiel etwas überforderte Thiago Pitarch wird wohl auch nicht starten. Dafür dürften Jude Bellingham und Eduardo Camavinga in die erste Elf rücken.

In der Abwehr besteht die Möglichkeit, dass die erfahrenen Eder Militao und Ferland Mendy für Dean Huijsen und Alvaro Carreras von Beginn an ran dürfen.

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