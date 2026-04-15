ran Fußball FC Bayern: Gnabry-Comeback gegen Real? Kompany gibt Update Videoclip • 02:48 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern trifft im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf Real Madrid. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtliche Aufstellung.

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Tor: Manuel Neuer soll erneut zum Matchwinner werden Manuel Neuer hat sich nach seinen beiden Muskelfaserrissen in brillanter Form zurückgemeldet und war beim 2:1-Sieg in Madrid mit mehreren Top-Paraden der Matchwinner. Entsprechend wird der 40-Jährige auch im Rückspiel das Bayern-Tor hüten und eine ganz wichtige Rolle übernehmen. Es könnte im Falle einer Niederlage das letzte Champions-League-Spiel der Torhüter-Legende überhaupt werden. Seine Zukunft ist noch immer offen.

Mittelfeld: Eine Position ist noch offen Im Mittelfeld sind vier von fünf Positionen fix. Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic werden das Mittelfeld-Zentrum bilden, während Michael Olise und Luis Diaz rechts und links offensiv gesetzt sind. Stellt sich nur die Frage, wer die Zehnerrolle übernehmen wird. Im Hinspiel durfte Serge Gnabry ran, der jedoch in den letzten Tagen aufgrund von Knieproblemen kürzer treten musste. Sein Fehlen gegen St. Pauli war jedoch eher eine Vorsichtsmaßnahme. "Für Mittwoch wird er fit sein", verdeutlichte Max Eberl nach dem Bundesliga-Duell. "Serge kann 90 Minuten spielen, wenn er muss. Er kann auch 120 Minuten spielen, wenn er muss", ergänzte Kompany auf der PK. Folgerichtig ist es auch wahrscheinlich, dass Gnabry starten wird, jedoch lauert auch Jamal Musiala auf seine Chance. Der 23-Jährige machte im Hinspiel in Madrid als Joker keinen guten Eindruck und konnte am Wochenende gegen St. Pauli zudem zeigen, dass er doch nicht so weit von seiner Topform entfernt ist, wie es zuletzt den Anschein hatte.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Heute, 23:00 Uhr • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 23:00 Uhr • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

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Es bestände für Kompany auch die Möglichkeit, das zentrale Mittelfeld zu stärken, indem er Leon Goretzka zusätzlich zu Kimmich und Pavlovic aufstellt. Der 31-Jährige könnte mit seiner Athletik wichtig gegen Spielertypen wie Jude Bellingham und Federico Valverde sein. Letztlich ist aber nicht davon auszugehen, dass Kompany eine solche taktische Veränderung vornehmen wird.

Angriff: Harry Kane ist gesetzt Im Angriff wird Harry Kane auflaufen. Der Engländer wirkte im Hinspiel trotz seines Treffers nicht zu 100 Prozent fit, jedoch hatte er nach seinen kleinen Verletzungsproblemen nun nochmal eine Woche Zeit, um zu regenerieren.

FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung im Überblick Manuel Neuer - Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer - Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz - Harry Kane

Lennart Karl vom FC Bayern historisch: Die jüngsten Torschützen der Champions League Lennart Karl Lennart Karl dabei: Die jüngsten Torschützen der Champions League

In der aktuellen Champions-League-Saison haben sich bereits zwei Talente in die Geschichtsbücher eingetragen. Lennart Karl vom FC Bayern und Viktor Dadason vom FC Kopenhagen haben sich in die jüngsten Torschützen der "Königsklasse" eingereiht. ran zeigt die jüngsten Champions-League-Torschützen der Geschichte. IMAGO/DeFodi Images

Platz 1: Ethan Nwaneri (FC Arsenal) 16. Platz: Ethan Nwaneri (FC Arsenal)

• Alter: 17 Jahre, zehn Monate und acht Tage

• Datum: 29. Januar 2025 gegen FC Girona (2:1)

• Aktueller Klub: FC Arsenal 2022 Getty Images

9. Platz: Aaron Ramsey (FC Arsenal) 15. Platz: Aaron Ramsey (FC Arsenal)

• Alter: 17 Jahre, neun Monate und 25 Tage

• Datum: 21. Oktober 2008 gegen Fenerbahce Istanbul (5:2)

• Aktueller Klub: Vereinslos imago

8. Platz: Jude Bellingham (Borussia Dortmund) 14. Platz: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

• Alter: 17 Jahre, neun Monate und 16 Tage

• Datum: 14. April 2021 gegen Manchester City (1:2)

• Aktueller Klub: Real Madrid Imago Images

Warren Zaire-Emery (Paris St. Germain) 13. Platz: Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

• Alter: 17 Jahre, neun Monate und fünf Tage

• Datum: 13. Dezember 2023 gegen Borussia Dortmund (1:1)

• Aktueller Klub: Paris Saint-Germain Nicolo Campo

7. Platz: Breel Embolo (FC Basel) 12. Platz: Breel Embolo (FC Basel)

• Alter: 17 Jahre, acht Monate und 21 Tage

• Datum: 4. November 2014 gegen Ludogorets Razgrad (4:0)

• Aktueller Klub: Stade Rennes imago

Lennart Karl (FC Bayern Muenchen, 42) bejubelt sein Tor zum 1:2 - Anschluss GER, FC Bayern Muenchen vs. SC Freiburg, Fussball, Bundesliga, 11. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 22.11.2025. (DFL DFB RE... 11. Platz: Lennart Karl (FC Bayern München)

• Alter: 17 Jahre, acht Monate und null Tage

• Datum: 22. Oktober 2025 gegen Club Brügge (4:0)

• Aktueller Klub: FC Bayern München Eibner

6. Platz: Martin Klein (Sparta Prag) 10. Platz: Martin Klein (Sparta Prag)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und 25 Tage

• Datum: 27. Februar 2002 gegen Panathinaikos Athen (1:2)

• Aktueller Klub: Karriereende imago

5. Platz: Bojan Krkic (FC Barcelona) 9. Platz: Bojan Krkic (FC Barcelona)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und vier Tage

• Datum: 1. April 2008 gegen Schalke 04 (1:0)

• Aktueller Klub: Karriereende imago

4. Platz: Cesc Fabregras (FC Arsenal) 8. Platz: Cesc Fabregras (FC Arsenal)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und drei Tage

• Datum: 7. Dezember 2004 gegen Rosenborg BK (5:1)

• Aktueller Klub: Karriereende Getty

3. Platz: Mateo Kovacic (Dinamo Zagreb) 7. Platz: Mateo Kovacic (Dinamo Zagreb)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und ein Tag

• Datum: 7. Dezember 2011 gegen Olympique Lyon (1:7)

• Aktueller Klub: Manchester City imago

2. Platz: Peter Ofori-Quaye (Olympiakos Piräus) 6. Platz: Peter Ofori-Quaye (Olympiakos Piräus)

• Alter: 17 Jahre, sechs Monate und zehn Tage

• Datum: 1. Oktober 1997 gegen Rosenborg BK (1:5)

• Aktueller Klub: Karriereende getty

KRC Genk v Club Brugge - Jupiler Pro League GENK, BELGIUM - AUGUST 11 : Nusa Antonio forward of Club Brugge during the Jupiler Pro League match between KRC Genk and Club Brugge on August 11, 2024 i... 5. Platz: Antonio Nusa (Club Brügge)

• Alter: 17 Jahre, vier Monate und 27 Tage

• Datum: 13. September 2022 gegen FC Porto (4:0)

• Aktueller Klub: RB Leipzig Photo News

Royal Antwerp FC training camp - day 3 WAIDRING, AUSTRIA - JULY 09 : Ilenikhena George forward of Royal Antwerp FC during a training session during the Royal Antwerp FC summer training camp ahead o... 4. Platz: George Ilenikhena (Royal Antwerpen)

• Alter: 17 Jahre, drei Monate und 27 Tage

• Datum: 13. Dezember 2023 gegen FC Barcelona (3:2)

• Aktueller Klub: AS Monaco Photo News

Champions League: FC Copenhagen - Borussia Dortmund Champions League: FC Copenhagen - Borussia Dortmund FC Copenhagen s Viktor Dadason after the Champions League match between FC Copenhagen and Bor... 3. Platz: Viktor Dadason (FC Kopenhagen)

• Alter: 17 Jahre, drei Monate und 21 Tage

• Datum: 21. Oktober 2025 gegen Borussia Dortmund (1:2)

• Aktueller Klub: FC Kopenhagen Ritzau Scanpix

Lamine Yamal of FC Barcelona, Barca celebrates during UEFA Champions League 2024 25 Semi Final - 2nd leg football match between FC Internazionale and FC Barcelona at San Siro Stadium PUBLICATIONxNO... 2. Platz: Lamine Yamal (FC Barcelona)

• Alter: 17 Jahre, zwei Monate und sechs Tage

• Datum: 19. September 2024 gegen AS Monaco (1:2)

• Aktueller Klub: FC Barcelona IPA Sport

1. Platz: Ansu Fati (FC Barcelona) 1. Platz: Ansu Fati (FC Barcelona)

• Alter: 17 Jahre, ein Monat und neun Tage

• Datum: 10. Dezember 2019 gegen Inter Mailand (2:1)

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