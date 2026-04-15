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Champions League: So könnte der FC Bayern gegen Real Madrid spielen - die voraussichtliche Aufstellung
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
FC Bayern: Gnabry-Comeback gegen Real? Kompany gibt Update
Videoclip • 02:48 Min
Der FC Bayern trifft im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf Real Madrid. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtliche Aufstellung.
Nach dem 2:1-Erfolg im Bernabéu darf der FC Bayern mit Optimismus ins Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid gehen.
Das Top-Duell, bei dem der Halbfinal-Gegner von Paris Saint-Germain gesucht wird, steigt am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER).
Die Münchner haben vor heimischen Publikum alle Chance, nach vier K.o.-Serien-Pleiten in Serie gegen die "Königlichen" endlich wieder als Sieger aus dem Duell zu gehen.
Doch welchen Spielern schenkt Bayern-Trainer Vincent Kompany das Vertrauen? Gilt das Prinzip "Never change a winning team" oder denkt sich der Belgier doch etwas anderes aus?
Tor: Manuel Neuer soll erneut zum Matchwinner werden
Manuel Neuer hat sich nach seinen beiden Muskelfaserrissen in brillanter Form zurückgemeldet und war beim 2:1-Sieg in Madrid mit mehreren Top-Paraden der Matchwinner.
Entsprechend wird der 40-Jährige auch im Rückspiel das Bayern-Tor hüten und eine ganz wichtige Rolle übernehmen. Es könnte im Falle einer Niederlage das letzte Champions-League-Spiel der Torhüter-Legende überhaupt werden. Seine Zukunft ist noch immer offen.
Abwehr: Kleine Fragezeichen auf den Außenverteidiger-Positionen
In der Innenverteidigung ist die Sache klar. Das Nummer-eins-Duo Jonathan Tah und Dayot Upamecano wird auch im Rückspiel gegen Real Madrid auf dem Platz stehen.
Was die Außenverteidiger-Positionen betrifft, ist nicht alles in Stein gemeißelt. Im Hinspiel ließ Kompany Josip Stanisic rechts hinten und Konrad Laimer links hinten verteidigen.
Es bestände jedoch auch die Möglichkeit, Laimer nach rechts und Stanisic nach links zu ziehen. Zudem lauert Alphonso Davies auf einen Startelf-Einsatz.
Es ist allerdings eher zu erwarten, dass Kompany auf die gleiche Rollenverteilung wie im Hinspiel setzt, zumal Davies nach seinen Verletzungen noch nicht bei 100 Prozent ist.
Mittelfeld: Eine Position ist noch offen
Im Mittelfeld sind vier von fünf Positionen fix. Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic werden das Mittelfeld-Zentrum bilden, während Michael Olise und Luis Diaz rechts und links offensiv gesetzt sind.
Stellt sich nur die Frage, wer die Zehnerrolle übernehmen wird. Im Hinspiel durfte Serge Gnabry ran, der jedoch in den letzten Tagen aufgrund von Knieproblemen kürzer treten musste.
Sein Fehlen gegen St. Pauli war jedoch eher eine Vorsichtsmaßnahme. "Für Mittwoch wird er fit sein", verdeutlichte Max Eberl nach dem Bundesliga-Duell.
"Serge kann 90 Minuten spielen, wenn er muss. Er kann auch 120 Minuten spielen, wenn er muss", ergänzte Kompany auf der PK. Folgerichtig ist es auch wahrscheinlich, dass Gnabry starten wird, jedoch lauert auch Jamal Musiala auf seine Chance.
Der 23-Jährige machte im Hinspiel in Madrid als Joker keinen guten Eindruck und konnte am Wochenende gegen St. Pauli zudem zeigen, dass er doch nicht so weit von seiner Topform entfernt ist, wie es zuletzt den Anschein hatte.
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Es bestände für Kompany auch die Möglichkeit, das zentrale Mittelfeld zu stärken, indem er Leon Goretzka zusätzlich zu Kimmich und Pavlovic aufstellt. Der 31-Jährige könnte mit seiner Athletik wichtig gegen Spielertypen wie Jude Bellingham und Federico Valverde sein.
Letztlich ist aber nicht davon auszugehen, dass Kompany eine solche taktische Veränderung vornehmen wird.
Angriff: Harry Kane ist gesetzt
Im Angriff wird Harry Kane auflaufen. Der Engländer wirkte im Hinspiel trotz seines Treffers nicht zu 100 Prozent fit, jedoch hatte er nach seinen kleinen Verletzungsproblemen nun nochmal eine Woche Zeit, um zu regenerieren.
FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung im Überblick
Manuel Neuer - Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer - Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz - Harry Kane
Lennart Karl vom FC Bayern historisch: Die jüngsten Torschützen der Champions League
Real Madrid: Die voraussichtliche Aufstellung im Übebrlick
Andriy Lunin - Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Eder Militao, Ferland Mendy - Jude Bellingham, Eduardo Camavinga - Federico Valverde, Arda Güler - Kylian Mbappé, Vinicius Junior
Real Coach Alvaro Arbeloa könnte im Vergleich zum Hinspiel mehrere Veränderungen vornehmen. Aurelien Tchouaméni fehlt gesperrt und der im Hinspiel etwas überforderte Thiago Pitarch wird wohl auch nicht starten. Dafür dürften Jude Bellingham und Eduardo Camavinga in die erste Elf rücken.
In der Abwehr besteht die Möglichkeit, dass die erfahrenen Eder Militao und Ferland Mendy für Dean Huijsen und Alvaro Carreras von Beginn an ran dürfen.
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