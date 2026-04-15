ran Fußball Champions League: "Voodoo!" Auslosung schlägt im Netz hohe Wellen Videoclip • 02:09 Min Link kopieren Teilen

Im Viertelfinale der Königsklasse wartet auf den FC Bayern Real Madrid. Im Halbfinale würde auf jeden Fall ein harter Brocken warten. Wie würde der Weg ins Finale aussehen?

FC Bayern: Nächste Gegner - der mögliche Weg ins Finale Gelingt es den Münchnern, sich gegen den Klub aus der La Liga durchzusetzen, würde bereits im Halbfinale der nächste absolute Kracher warten. So würden die Münchner auf PSG treffen. Die Franzosen konnten sich in ihrem Viertelfinale souverän gegen Liverpool durchsetzen. Im Finale ist nach aktuellem Stand ein Duell mit Atletico oder dem FC Arsenal am wahrscheinlichsten. Reals Stadrivale setzte sich mit 2:0 und 1:2 gegen den FC Barcelona durch. Arsenal geht mit einem 1:0-Sieg ins Rückspiel gegen Sporting. Ausgetragen werden die Hinspiele der Halbfinals am 28./29. April und am 5./6. Mai, das Endspiel steigt am 30. Mai in Budapest. Auch interessant: Lothar Matthäus erwartet knappes Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München

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