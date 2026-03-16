Hjulmand vor Arsenal: "Eine Chance, die wir nutzen sollten"

Bayer Leverkusen träumt vom ersten Viertelfinale in der Champions League seit 24 Jahren - aus Sicht von Kasper Hjulmand ist es eine vielleicht einmalige Gelegenheit. "Als Spieler weiß man nicht, wie viele Chancen man auf dieser Bühne bekommt. Es ist eine Chance, die wir nutzen sollten", sagte der Trainer der Werkself vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim FC Arsenal.

Mit den Unentschieden im Hinspiel gegen die Gunners und in der Liga gegen den FC Bayern (beide 1:1) zeigten sich die Rheinländer nicht zufrieden. Aber die Mannschaft habe sich damit selbst das Signal gesendet, "dass wir auf einem hohen Niveau spielen können", sagte Hjulmand am Montag in London. Die jüngsten beiden Auftritte seien "die Messlatte". Zudem könne sich Bayer "weiter steigern, ich sehe noch mehr Potenzial".

Im Emirates Stadium stellt sich Hjulmand auf eine Reaktion der Londoner auf das Remis in der Vorwoche ein. "Ich erwarte einen größeren Druck und viel Energie von den Fans", sagte der Däne. Arsenals Profis um Kai Havertz, der im Hinspiel getroffen hatte, könnten aber "nicht nur nach vorne stürmen. Sie wissen auch, was wir können". Leverkusen treffe zwar auf den Tabellenführer der Premier League, "aber lasst uns zeigen, wer wir sind - dann haben wir eine Chance", sagte Hjulmand.

Bayer hatte zuletzt 2002 mit Michael Ballack, Bernd Schneider oder Ulf Kirsten das Viertelfinale erreicht. Damals ging es für die Werkself bis ins Endspiel, dort verlor Leverkusen gegen Real Madrid (1:2).