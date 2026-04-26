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Paris St. Germain vs. FC Bayern München: Schiedsrichter für Champions- League-Kracher steht fest - Schlechtes Omen für den FCB?
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Videoclip • 01:01 Min
Die UEFA hat den Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München bekanntgegeben. Der Unparteiische pfiff im Vorjahr bereits eine Bayern-Pleite in der K.o.-Runde.
Der Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München steht fest.
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Der Schweizer Sandro Schärer darf das Topspiel leiten. Damit können sich Joshua Kimmich und Co. in ihrer Muttersprache mit dem Schiedsrichter unterhalten.
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Schärer pfiff Bayern-Pleite gegen Inter Mailand im Vorjahr
Schärer gilt als einer der aufstrebenden Schiedsrichter in Europa. Der 37-Jährige ist seit 2015 international tätig. Unter anderem pfiff er den UEFA Supercup 2024 zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo (2:0) und das Nations-League-Finale 2025, das Portugal im Elfmeterschießen gegen Spanien gewann.
In der Königsklasse leitete er in dieser Saison erst drei Partien, unter anderem den 4:0-Heimsieg von PSG gegen Atalanta und die 2:3-Niederlage von Eintracht Frankfurt gegen Qarabag Agdam.
Zuletzt pfiff Schärer die Bayern in der Champions League bei ihrer 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand in der vergangenen Saison. Nach einem 2:2 im Rückspiel in Mailand platzte der Traum vom erneuten "Finale dahoam" beim Rekordmeister. Die Ansetzung des Eidgenossen könnte also als ein schlechtes Omen angesehen werden.
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