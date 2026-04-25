Atletico Madrid vs. FC Arsenal live: Champions-League-Halbfinale live im TV, Stream und im Ticker

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Atletico Madrid trifft im Halbfinale der Champions League auf den FC Arsenal. So könnt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Im Halbfinale der Champions League treffen Atletico Madrid und der FC Arsenal aufeinander. Den Londonern reichte nach einem späten 1:0 im Viertelfinal-Hinspiel bereits ein torloses Unentschieden im Rückspiel gegen Sporting Lissabon zum Weiterkommen. Die "Rojiblancos" gewannen ihr Hinspiel mit 2:0 beim FC Barcelona, sodass den Madrilenen eine 1:2-Niederlage im Rückspiel für den Einzug in die Runde der besten vier Teams genügte.

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Beide Teams trafen bereits am dritten Spieltag der Ligaphase aufeinander. Damals siegte Arsenal im Emirates Stadium mit 4:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte schossen Gabriel, Gabriel Martinelli und Viktor Gyökeres per Doppelpack den deutlichen Erfolg heraus. ran hat die wichtigsten Informationen zum Königsklassen-Duell zusammengefasst:

Atletico Madrid vs. FC Arsenal live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Hinspiel statt? Spiel: Atletico Madrid vs. FC Arsenal

Wettbewerb: Champions League, Halbfinal-Hinspiel

Datum: 29. April 2026

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Champions League live: Läuft Atletico gegen Arsenal im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal wird nicht im Free-TV übertragen.

Arsenal gastiert bei Atletico Madrid: Wo läuft das Match im Pay-TV? Der Streamingdienst DAZN überträgt das Champions-League-Spiel Atletico Madrid vs. FC Arsenal live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

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Atletico Madrid vs. FC Arsenal live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Halbfinale? Einen Ticker zum Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

Atletico vs. Arsenal live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels Begegnung: Atletico Madrid vs. FC Arsenal

Datum und Uhrzeit: 29. April 2026; 21:00 Uhr

Trainer: Diego Simeone (Atletico Madrid), Mikel Arteta (FC Arsenal)

Free-TV: -

Pay-TV: DAZN

Livestream: DAZN

Liveticker: ran.joyn.de

Champions League live im Pay-TV, Livestream - auch kostenlos? Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters. Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

UEFA Champions League 25/26 live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase 1. Spieltag: 16.-18. September 2025

2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025

3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025

4. Spieltag: 4./5. November 2025

5. Spieltag: 25./26. November 2025

6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025

7. Spieltag: 20./21. Januar 2026

8. Spieltag: 28. Januar 2026

Playoffs: 17./18. & 24./25. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)

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Champions League live: Wie ist der Modus? Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts. Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann. Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

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