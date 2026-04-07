Real Madrid gegen Bayern München
Real Madrid vs. FC Bayern München heute live: Wer zeigt die Champions League im TV, Stream & Liveticker?
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 01:19 Min
Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League dem spanischen Klub Real Madrid gegenüber. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Real Madrid hat sich im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City durchgesetzt und steht nun im Viertelfinale gegen den FC Bayern München.
Gegen die Skyblues machten die Spanier bereits mit dem 3:0-Sieg im Hinspiel einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale. Im Rückspiel setzten sich die Madrilenen mit 2:1 durch.
Auch der FC Bayern stellte bereits im Hinspiel die Weichen auf Viertelfinale. Nach einem furiosen 6:1-Erfolg in Bergamo setzte sich der Rekordmeister vor den eigenen Fans erneut hoch mit 4:1 durch.
Anders als die Bayern landete Real Madrid nicht in den Top 8 der Gruppenphase. Daher mussten sich die Königlichen in der Playoff-Runde zunächst gegen Benfica Lissabon durchsetzen.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Spiel am Dienstagabend.
Real Madrid vs. FC Bayern München heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
Wettbewerb: Champions League, Viertelfinale; Hinspiel
Datum: 7. April 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Bernabeu (Madrid)
Champions-League-Spiel heute live: Läuft Real Madrid gegen den FC Bayern München im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen Real Madrid und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.
Real Madrid gegen FC Bayern München heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Amazon Prime Video hat die Rechte für ein Champions-League-Spiel pro Runde am Dienstagabend. Daher zeigt der Streaming-Dienst auch Real - FC Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Champions League heute im Livestream: Kann ich Real vs. Bayern kostenlos sehen?
Ja. Neukunden von Amazon Prime können das Angebot einen Monat kostenlos testen und direkt wieder kündigen. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Spiel natürlich auch im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.
Real Madrid vs. FC Bayern heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Viertelfinale?
Einen Ticker zu Real Madrid vs. Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Real vs. FC Bayern heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels
Begegnung: Real Madrid vs. Bayern München
Datum und Uhrzeit: 7. April 2026; 21:00 Uhr
Trainer: Alvaro Arbeloa (Real Madrid), Vincent Kompany (Bayern München)
Free-TV: -
Pay-TV: Amazon Prime
Livestream: Amazon Prime
Liveticker: ran.joyn.de