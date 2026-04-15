ran Fußball FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu" Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Alle Spiele, Highlights und Tore der Champions League gibt es in dieser Saison kostenlos im Free-TV und im Livestream auf Joyn. ran hat für euch alle Infos dazu gesammelt.

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Alle Champions-League-Highlights, -Analysen und -Interviews gibt es in dieser Saison vom ersten Spieltag an bis zum Finale auch im Free-TV: Immer mittwochs überträgt das "ZDF-Sportstudio" eine Sendung mit den besten Szenen des aktuellen Champions-League-Spieltags.

Champions-League-Highlights im Free-TV: Wann wird die Sendung übertragen? Die Highlight-Show im "ZDF" wird nach einem Champions-League-Spieltag immer mittwochs ab ca. 23:00 Uhr übertragen und ist im Livestream auch auf Joyn zu sehen. Auch ausführliche Highlights des Viertelfinal-Rückspiels zwischen dem FC Bayern und Real Madrid werden heute im Rahmen der Sendung gezeigt Die Highlights zu Bayern vs. Real ab 23 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Champions League heute live im Free-TV - wann ist die nächste Sportstudio-Sendung? Mittwoch, 16. April 2026; 23:05 Uhr Auch interessant: FC Bayern München vs. Real Madrid: Tickets gibt es noch - aber zu Monster-Preisen

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