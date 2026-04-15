ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Michael Olise legt sich vor Real-Kracher mit Fans an Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Bayern München hat durch den 2:1-Hinspielsieg bei Real Madrid einen großen Schritt in Richtung Halbfinale der Champions League gemacht. Das Rückspiel am Mittwoch wird auch durch Kleinigkeiten entschieden werden.

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+++ 15. April: 16:50 Uhr: Zweitmarkt des FC Bayern dicht +++ Schlechte Nachrichten für Fans des FC Bayern, die noch keine Karte für den Kracher gegen Real Madrid haben. Eine Option ist nämlich der Zweitmarkt des Rekordmeisters – zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis ist er bereits weit vor dem Spiel geschlossen worden. "Aufgrund von Wartungsarbeiten ist dieser Service derzeit vorübergehend nicht erreichbar. Schon bald steht Ihnen diese Seite wieder wie gewohnt zur Verfügung", heißt es auf der Website des FCB. Für das Real-Spiel ist es dann aber zu spät.

+++ 15. April: 06:10 Uhr: Nächtliches Feuerwerk vor dem Teamhotel von Real Madrid +++ Wie "El Chiringuito TV" berichtet, gab es vor dem Teamhotel von Real Madrid in München ein nächtliches Feuerwerk zu bestaunen. Die Videoaufnahmen des Senders zeigen ein minutenlanges lautstarkes Feuerwerk, das in den Morgenstunden abgefeuert worden sein soll. Auch interessant: FC Bayern München vs. Real Madrid - Champions-League-Knaller heute live im TV, Stream und Ticker Champions League: Aufstellung FC Bayern gegen Real Madrid Von wem genau die Aktion inszeniert wurde, ist bislang unklar. Die Security-Verantwortlichen der Königlichen sollen Ausschau nach den verantwortlichen Personen halten. Das Feuerwerk könnte womöglich darauf abzielen, den Schlaf der Madrid-Stars zu stören.

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+++ 14. April: 20:29 Uhr: Real-Star fällt kurzfristig aus +++ Real Madrid muss im Spiel am Mittwochabend ohne Abwehrspieler Raul Asencio auskommen. Der 23-Jährige trat die Reise in die bayerische Landeshauptstadt nicht an. Laut "The Athletic" besteht beim Eigengewächs der "Königlichen" der Verdacht auf eine Magen-Darm-Grippe. Allerdings wäre Asencio wohl ohnehin kein Kandidat für die Startelf gewesen, zuletzt saß er in den wichtigen Spielen meist auf der Bank. So auch im Hinspiel gegen die Bayern in der Vorwoche. Der Innenverteidiger ist der vierte Spieler, der den Madrilenen im Rückspiel nicht zur Verfügung steht. Torwart Thibaut Courtois fehlt mit einer Muskelverletzung, Mittelfeldabräumer Aurelien Tchouameni ist gesperrt. Außerdem fällt der am Kreuzband verletzte Rodrygo noch mehrere Monate aus. Auch interessant: Champions League: Power Ranking - FC Bayern weiter an der Spitze - Arsenal und Real Madrid wackeln

+++ 14. April: 16:55 Uhr: Real-Krise "spiegelt Talent nicht wider" +++ Vincent Kompany über Real Madrid: "Wir haben sehr viel Respekt vor dem Team. Wir bereiten uns auf die beste Version von Real Madrid vor, und die beste Version haben wir gegen Manchester City gesehen. Die aktuellen Ergebnisse spiegeln nicht das Talent dieses Teams wider. Wenn man sich das Talent auf den einzelnen Positionen ansieht, gehört Real immer noch zu den besten Teams in Europa, ohne Zweifel. Wenn Real sagt, dass sie bei uns gewinnen können, dann glaube ich ihnen das."

+++ 14. April: 16:44 Uhr: Musiala auf dem richtigen Weg +++ Vincent Kompany über Jamal Musiala: "Es läuft alles im Moment sehr positiv. Manchmal ist es schwierig, diese ganzen Details zu erklären. Es geht alles in die gute Richtung. Über morgen will ich nichts sagen, aber unser Gefühl ist, dass es in die gute Richtung geht und dass wir irgendwann wieder den Jamal haben, den wir sehen wollen. Wenn er das wieder bringen kann, werden wir das alle zum selben Zeitpunkt sehen. Aber die Gespräche und Gefühle sind viel besser als vor zwei Monaten."

+++ 14. April: 16:39 Uhr: Gnabry kann spielen +++ Kompany bestätigt, dass der angeschlagene Serge Gnabry gegen Real spielen kann. "Ja, er ist fit", sagte der Coach und betonte: "Wir wollen gewinnen und das bringen, was die Fans von uns erwarten, das wir zu Hause bringen können."

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+++ 14. April: 16:37 Uhr: Kompany kritisiert Karten-Regel +++ Vincent Kompany über die drohenden Gelbsperren: "Das spielt im Moment keine Rolle. Aber ich muss sagen, ich finde es schwierig, ohne Sperre durch diese Champions League zu kommen. Wir haben mehr Spiele in der Vorrunde und trotzdem sind es nach wie vor drei Karten. Wenn du als Innenverteidiger mit drei Gelben Karten bis hierher kommst, hast du eigentlich einen guten Job gemacht, und trotzdem kannst du für das Halbfinale gesperrt werden. Das finde ich schon hart. Vielleicht gibt es dazwischen auch eine Fehlentscheidung, dann ist es fast unmöglich für einen Innenverteidiger, nicht gesperrt zu werden. Ich finde diese Regel zu aggressiv, vielleicht ändern wir das im nächsten Jahr."

+++ 14. April: 16:33 Uhr: Kompany über die Faktoren gegen Real +++ Vincent Kompany: "Es kommt auf viele Sachen an. Es gibt die individuelle Qualität der Spieler, dazu die kollektive Intensität und die Bereitschaft der Spieler, durch die Schmerzen zu gehen. Und manchmal kann auch der Schiedsrichter ein Spiel entscheiden. Ich sage nicht, dass es passiert. Aber jedes Detail entscheidet. Vom Gefühl her sind wir körperlich und mental bereit. Wir freuen uns auf das Spiel."

+++ 14. April: 16:23 Uhr: Rücktritt bei Triple? Das sagt Neuer +++ Manuel Neuer über die Entscheidung zu seiner Zukunft: "Je eher, desto besser. Grundsätzlich ist es so, dass ich es nicht davon abhängig mache, welche Titel wir einfahren. Ich habe es noch nicht persönlich entschieden, denke aber mal, dass es nicht mehr so lange dauern wird."

+++ 14. April: 16:18 Uhr: Neuer glaubt, "dass viel möglich ist" +++ Manuel Neuer über die Voraussetzung in einem Kader, um die Champions League zu gewinnen: "Es ist wichtig, dass man ein Team ist, und das Gefühl hat man gerade an der Säbener Straße. Dass viel möglich ist, wissen wir - gerade mit der Mannschaft und der Energie, die uns lebt. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder dran sind. So ein Gefühl entwickelt sich über eine Saison, wir haben bei der Klub-WM den Grundstein gelegt. Es ist das zweite Jahr unter Vinni und wir haben Fortschritte gemacht."