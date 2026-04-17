Verletzte Fotografen: UEFA eröffnet Verfahren gegen FC Bayern München

Das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid (4:3) hat für den FC Bayern München ein sportjuristisches Nachspiel.

Für den FC Bayern München könnte der Innenraumsturm einiger Fans in der Allianz Arena während des Champions-League-Duells mit Real Madrid ein Nachspiel haben.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat ein Disziplinarverfahren gegen den deutschen Meister eingeleitet, insgesamt geht es im Zusammenhang mit der Partie um gleich vier Vorwürfe.

Nach dem 4:3-Siegtreffer der Münchner im Viertelfinal-Rückspiel durch Michael Olise (90.+4) waren Fans an die Werbebanden vor der Südkurve gedrängt und hatten mit den Profis gejubelt.