DEB-Team verliert auch den zweiten WM-Test in Tschechien

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft läuft die Vorbereitung auf die WM 2026 noch nicht wunschgemäß.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Testspiel gegen Tschechien zum Auftakt der WM-Vorbereitung (WM 2026 ab 15. Mai live auf ProSieben und im Joyn-Livestream) verloren.

Rund 24 Stunden nach der 3:5-Niederlage im ersten Duell musste sich die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis dem 13-maligen Weltmeister in Karlsbad klar mit 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) geschlagen geben.

Der Iserlohner Daniel Fischbuch (58.) sorgte für den einzigen deutschen Treffer, die Partie war zu dem Zeitpunkt jedoch bereits entschieden. Ohne die meisten Stammspieler, die noch in den DEL-Playoffs oder in der NHL beschäftigt sind, war das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im zweiten Test der Vorbereitung auf das Turnier in der Schweiz (15. bis 31. Mai) diesmal deutlich unterlegen.