FC Bayern München: Fan überrascht Ikone Luca Toni mit früherem Trikot

Lobeshymne auf Bayern-Stars: Söder wünscht sich FCB-Achse bei der WM

Der frühere Bayern-Torjäger Luca Toni kehrte beim Spiel gegen Real Madrid in die Allianz Arena zurück und wurde von einem Fan überrascht.

Einst verzückte Luca Toni die Fans des FC Bayern München mit Toren und seinem anschließenden Ohrschrauber-Jubel.

Nun kehrte der Italiener zuletzt in der Champions League beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (4:3) als TV-Experte in die Allianz Arena zurück.

Dabei wurde der mittlerweile 48-Jährige von einem Fan der Münchner überrascht, der mit einem Toni-Trikot aus seiner damals erfolgreichen Zeit beim Rekordmeister im Stadion war.

Der einstige Topstürmer zeigte sich sichtlich erfreut über diese immer noch große Wertschätzung seiner Person gegenüber und machte auch ein Video in den sozialen Medien dazu.