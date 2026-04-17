FC Bayern München: Fan überrascht Ikone Luca Toni mit früherem Trikot
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:49 Min
Der frühere Bayern-Torjäger Luca Toni kehrte beim Spiel gegen Real Madrid in die Allianz Arena zurück und wurde von einem Fan überrascht.
Einst verzückte Luca Toni die Fans des FC Bayern München mit Toren und seinem anschließenden Ohrschrauber-Jubel.
Nun kehrte der Italiener zuletzt in der Champions League beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (4:3) als TV-Experte in die Allianz Arena zurück.
Dabei wurde der mittlerweile 48-Jährige von einem Fan der Münchner überrascht, der mit einem Toni-Trikot aus seiner damals erfolgreichen Zeit beim Rekordmeister im Stadion war.
Der einstige Topstürmer zeigte sich sichtlich erfreut über diese immer noch große Wertschätzung seiner Person gegenüber und machte auch ein Video in den sozialen Medien dazu.
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Nach 58 Toren: Toni wurde einst von van Gaal aussortiert
Toni stand von 2007 bis zum Sommer 2010 beim FC Bayern unter Vertrag und erzielte in 89 Pflichtspiele immerhin 58 Treffer für den Rekordmeister. Als im Sommer 2009 dann Louis van Gaal das Traineramt an der Säbener Straße übernahm, hatte der 1,93-Meter-Hüne Toni aber keine guten Karten mehr - er wurde aussortiert.
Zunächst wurde Toni daher Anfang 2010 zur Roma verliehen, im Sommer ging es dann endgültig zurück nach Italien. Der Weltmeister von 2006 setzte seine Karriere bei Genua CFC fort.
Dass van Gaal für Toni keine Verwendung mehr in München hatte, nimmt ihm der Italiener immer noch krumm. "Ich glaube, er ist ein guter Trainer. Aber bei den menschlichen Beziehungen war er eine Null", urteilte Toni im März 2026 bei "DAZN" über den Niederländer.
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