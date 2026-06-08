Nach dem erneuten Kollaps gibt Nationalspieler Christian Eriksen ein wichtiges Update.

Nach dem erneuten Zusammenbruch von Dänemarks Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen gibt es Entwarnung.

Eriksen hat sich nach seinem erneuten Zusammenbruch zu Wort gemeldet. "Ich möchte alle wissen lassen, dass es mir gut geht und dass ich zu Hause bei meiner Familie bin", schrieb der dänische Nationalspieler bei Instagram. Es sei "eine andere Situation" als 2021 gewesen.

Der 34-Jährige bedankte sich für die Hilfe aller Spieler, des medizinischen Teams auf dem Platz und den Ärzten.

"Dank ihrer Fachkenntnis hat mein Defibrillator genau das getan, wofür er entwickelt wurde: mich zu schützen, als ich ihn gebraucht habe. Im Moment konzentriere ich mich darauf, mich zu erholen, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, Urlaub zu machen und mit meinen Kindern Fußball zu spielen", schrieb Eriksen.

Der Profi des VfL Wolfsburg war am Sonntag während des Länderspiels gegen die Ukraine in Odense in der 65. Minute kollabiert. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Der 34-Jährige ist jedoch schnell wieder zu sich gekommen und hat sogar darum gebeten, selbst vom Spielfeld zum Krankenwagen zu gehen.

Eriksen wurde anschließend im Universitätsklinikum Odense untersucht, "um herauszufinden, was den Vorfall verursacht hat. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten im Krankenhaus. Aber Christian geht es gut, und er bat mich, alle Spieler zu grüßen und ihnen zu sagen, dass es ihm okay geht", sagte Teamarzt Morten Boesen am Montag.