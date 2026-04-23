Coppa Italia - Märchen im Elfmeterschießen: Ersatz-Torwart von Lazio hält vier Elfmeter

ran Fußball FC Bayern: Herr Eberl, kommt jetzt das Triple? Videoclip • 04:36 Min Link kopieren Teilen

Märchen in der Coppa Italia: Lazio Rom hat sich im Halbfinale im Elfmeterschießen bei Atalanta Bergamo durchgesetzt. Ersatzkeeper Edoardo Motta parierte vier Elfmeter.

Lazio Rom steht nach einem Elfmeterdrama zum elften Mal im Finale der Coppa Italia. Das Team von Trainer Maurizio Sarri setzte sich am Mittwochabend im Halbfinal-Rückspiel bei Atalanta Bergamo mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen durch, im ersten Duell hatte es ein 2:2 gegeben. Lazio trifft im Finale am 13. Mai auf Serie-A-Spitzenreiter Inter Mailand.

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