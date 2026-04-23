Fußball
Coppa Italia - Märchen im Elfmeterschießen: Ersatz-Torwart von Lazio hält vier Elfmeter
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 04:36 Min
Märchen in der Coppa Italia: Lazio Rom hat sich im Halbfinale im Elfmeterschießen bei Atalanta Bergamo durchgesetzt. Ersatzkeeper Edoardo Motta parierte vier Elfmeter.
Lazio Rom steht nach einem Elfmeterdrama zum elften Mal im Finale der Coppa Italia. Das Team von Trainer Maurizio Sarri setzte sich am Mittwochabend im Halbfinal-Rückspiel bei Atalanta Bergamo mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen durch, im ersten Duell hatte es ein 2:2 gegeben.
Lazio trifft im Finale am 13. Mai auf Serie-A-Spitzenreiter Inter Mailand.
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Lazio im Pokalfinale: Ersatz-Keeper Motta wird zum Held
Alessio Romagnoli (84.) brachte die Römer spät in Führung, Mario Pasalic (86.) sorgte kurz darauf für den Ausgleich und die Verlängerung. Im Elfmeterschießen wurde Edoardo Motta zum gefeierten Helden, der Lazio-Schlussmann parierte viermal nacheinander.
Dabei spielte Motta nur, weil Stammkeeper Ivan Provedel verletzt ist.
Lazio spielt um seinen achten, Inter um seinen zehnten Pokalsieg - der bislang letzte war 2023 gelungen. Die Mailänder hatten am Dienstag Überraschungs-Klub Como 1907 ausgeschaltet (3:2). Im Hinspiel waren keine Tore gefallen.
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