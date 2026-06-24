DFB-Pokal: Ansetzungen der ersten Hauptrunde sind fix

Für den Vorjahresfinalisten VfB Stuttgart wird die erste DFB-Pokal-Partie direkt eine lange Auswärtsfahrt.

Der VfB Stuttgart greift in der neuen Saison des DFB-Pokals bereits früh ins Geschehen ein. Wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Ansetzung der ersten Pokalrunde hervorgeht, reist der Bundesligist zum Auftakt am Freitag, 21. August, zum Drittligisten Hansa Rostock (20.45 Uhr).

Eröffnet wird die neue Pokalsaison zuvor unter anderem von Eintracht Frankfurt beim Pokaldebütanten SC St. Tönis in der Uerdinger Grotenburg (18.00 Uhr). Schalke 04 bestreitet am 24. August (20.45 Uhr) beim Viertligisten Hallescher FC das letzte Duell der regulären Ansetzung.

Die erste Runde beschließen der Vizemeister Borussia Dortmund am 1. September (20.45 Uhr) im Volksparkstadion beim Hamburg Eimsbütteler BC und der Pokalsieger Bayern München am 2. August (20.45 Uhr) beim VfL Osnabrück. Die beiden Dauerrivalen treffen am 22. August während der regulären Pokalwoche im Franz-Beckenbauer-Supercup (20.30 Uhr) in Dortmund aufeinander.

Auch die beiden Pokaldebütanten neben dem SC St. Tönis dürfen sich auf attraktive Partien freuen. Westfalia Rhynern trifft als Meister der Oberliga Westfalen am 23. August (15.30 Uhr) auf Dynamo Dresden, zeitgleich trifft der VfB Krieschow als Landespokalsieger Brandenburg auf den FSV Mainz 05. Die Teilnahme an der ersten Pokalrunde beschert den Vereinen eine Prämie von rund 200.000 Euro.

Auch interessant: Frankreich-Profi stirbt bei Badeunfall