ran Fußball WM 2026: Nach Nicos WM-Aus! Schlotterbecks Bruder emotional Videoclip • 01:44 Min Link kopieren Teilen

Vor dem letzten Spieltag in der Gruppenphase der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada haben einige Top-Nationen bereits das Ticket für die K.-o.-Runde gelöst. Andere Mannschaften müssen allerdings noch zittern. ran zeigt, welche Entscheidungen noch ausstehen.

Die WM 2026 ist die teilnehmertechnisch bisher größte der Geschichte. Da das Turnier im Vergleich zu den Jahren zuvor um 16 Mannschaften aufgestockt wurde, verändert sich auch der Qualifikationsmodus für die K.-o.-Runde. ran zeigt, wie der neue Modus funktioniert, welche Nationen sich bereits für die nächste Runde qualifiziert haben und welche Entscheidungen noch ausstehen. (Stand 24. Juni, 13 Uhr)

Der Modus der WM 2026: Wie funktioniert das Sechzehntelfinale? Bei dieser Weltmeisterschaft qualifizieren sich erstmals nicht nur die Gruppensieger und Gruppenzweiten für die nächste Runde. Auch die acht besten Gruppendritten der insgesamt 12 Vierergruppen ziehen in das neu eingeführte Sechzehntelfinale ein. Das bedeutet: Bis zum letzten Spieltag bleibt das Weiterkommen für fast alle Teams noch möglich.

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WM 2026: Diese Teams stehen sicher im Sechzehntelfinale Folgende Mannschaften stehen bereits sicher in der K.-o.-Runde: Mexiko, Deutschland, USA, Frankreich, Norwegen, Argentinien, Kolumbien

WM 2026: Diese Mannschaften sind bereits ausgeschieden Bei folgenden Mannschaften steht bereits jetzt fest, dass sie nicht mehr in die K.-o.-Runde einziehen können: Türkei, Haiti, Tunesien, Jordanien, Panama

Wie viele Teams kommen bei der WM 2026 weiter? Insgesamt erreichen 32 der 48 gestarteten Mannschaften die K.-o.-Runde (Sechzehntelfinale). Das sind die jeweiligen Top 2 der 12 Gruppen sowie die 8 besten Gruppendritten.

Was passiert bei Punktgleichheit in der Gruppenphase? Wenn zwei oder mehr Teams nach den drei Gruppenspielen punktgleich sind, entscheidet erstmals bei einer WM der direkte Vergleich. Erst danach kommen die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen sowie die Anzahl der erzielten Tore zum Tragen.

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WM 2026: Szenarien für Gruppe A Mexiko steht nach zwei Siegen aus zwei Spielen als Gruppensieger in der K.-o.-Runde. Südkorea (3 Punkte/2:2 Tore) ist bei einem Sieg oder einem Unentschieden im letzten Gruppenspiel gegen Südafrika Gruppenzweiter. Bei einer Niederlage gegen Südafrika (und einem Sieg von Tschechien gegen Mexiko) kann Südkorea noch als Gruppenletzter ausscheiden. Tschechien (1 Punkte/2:3 Tore) kann noch Gruppenzweiter werden bei einem Sieg gegen Mexiko und einer Niederlage von Südkorea gegen Südafrika. Südafrika (1 Punkt/1:3 Tore) kann bei einem Sieg gegen Südkorea und maximal einem Unentschieden von Tschechien gegen Mexiko ebenfalls noch Gruppenzweiter werden.

WM 2026: Szenarien für Gruppe B Kanada (+6 Tore) und die Schweiz (+3 Tore) haben jeweils 4 Punkte und kämpfen im letzten Gruppenspiel im direkten Duell um den Gruppensieg. Beide Mannschaften können sich auch eine Niederlage leisten, um als mindestens Gruppendritter aller Voraussicht nach in die K.-o.-Runde einzuziehen. Bosnien-Herzegowina (1 Punkt/-3 Tore) und Katar (1 Punkt/-6 Tore) kämpfen im direkten Duell realistisch betrachtet nur noch um Rang drei.

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WM 2026: Szenarien für Gruppe C Brasilien (4 Punkte/+3 Tore) und Marokko (4 Punkte/+1 Tor) kämpfen am letzten Spieltag (Donnerstag, 0.00 Uhr MESZ) im Fernduell um den Gruppensieg. Beide Mannschaften sind auf jeden Fall in der K.-o.-Runde, wenn Schottland nicht gegen Brasilien gewinnt. Marokko spielt gegen Haiti. Schottland (3 Punkte/1:1 Tore) hat ebenfalls noch Chancen auf den Gruppensieg - bei einem Sieg gegen die Brasilianer und maximal einem Unentschieden von Marokko gegen Haiti. In diesem Fall wäre Marokko Gruppenzweiter und Brasilien Gruppendritter mit guten Chancen auf die K.-o.-Runde Haiti hat keine Chance mehr auf die K.-o.-Runde.

WM 2026: Szenarien für Gruppe D Zwei Entscheidungen stehen bereits fest: Durch die Niederlage der Türkei gegen Paraguay (0:1) hat die Türkei nicht mal mehr die Chance auf Platz drei - sie verpasst die K.-o.-Runde. Die USA ziehen aufgrund der Niederlage der Türkei zugleich als Gruppenerster ins Sechzehntelfinale ein. Australien (3 Punkte/2:2 Tore) und Paraguay (3 Punkte/2:4 Tore) spielen in der Nacht zu Freitag (04.00 Uhr MESZ) Platz zwei und drei im direkten Duell aus. Australien reicht ein Unentschieden für den zweiten Platz, Paraguay muss gewinnen.

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Die WM live auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 01:30 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 01:30 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 04:00 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 04:00 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

WM 2026: Szenarien für Gruppe E Deutschland (6 Punkte/+7 Tore) steht bereits als Gruppensieger fest und spielt am 29. Juni in Foxborough (Boston) gegen einen Gruppendritten. Eine Niederlage gegen Ecuador (1 Punkt/-1 Tor) und ein Sieg der Elfenbeinküste (3 Punkte/2:2 Tore) gegen Curacao (1 Punkt/-6 Tore) würde daran nichts mehr ändern, da Deutschland den direkten Vergleich gegen die dann punktgleichen Ivorer gewonnen hat. Die Elfenbeinküste, Ecuador und Curacao kämpfen noch um Platz zwei und drei. Der Elfenbeinküste reicht selbst bei einem Sieg von Ecuador gegen Deutschland bereits ein Unentschieden gegen Curacao zu Platz zwei, da es den direkten Vergleich gegen das dann punktgleiche Ecuador gewonnen hat. Ecuador wäre Zweiter bei einem eigenen Sieg, wenn die Elfenbeinküste gegen Curacao verliert. Curacao kann noch Zweiter werden bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste, wenn Ecuador nicht gegen Deutschland gewinnt.

WM 2026: Szenarien für Gruppe F Die Niederlande (1./4 Punkte/7:3/+4 Tore) erreichen bei einem Sieg oder einem Unentschieden gegen Tunesien das Sechzehntelfinale. Abhängig vom Resultat von Japan gegen Schweden werden die Niederlande dann Gruppenerster oder Gruppenzweiter. Der direkte Vergleich mit Japan endete 2:2. Bei einer Niederlage gegen Tunesien und einem Sieg von Schweden gegen Japan ist auch ein Abrutschen auf Platz drei noch möglich. Japan (2./4 Punkte/6:2/+4) erreicht bei einem Sieg oder einem Unentschieden gegen Schweden als Gruppenerster oder Gruppenzweiter das Sechzehntelfinale - abhängig vom Ergebnis der Niederlande gegen Tunesien. Bei einer Niederlage gegen Schweden und einem Sieg oder einem Unentschieden der Niederlande gegen Tunesien ist Japan Gruppendritter. Schweden (3./3 Punkte/6:6 Tore) erreicht mit einem Sieg gegen Japan sicher das Sechzehntelfinale, spielen die Niederlande zeitgleich nur Unentschieden gegen Tunesien, ist Schweden Gruppenerster. Bei einem Unentschieden gegen Japan ist Schweden Gruppendritter. Tunesien (4.) verpasst die K.-o.-Runde (0 Punkte/1:9 Tore).

WM 2026: Szenarien für Gruppe G Ägypten (4 Punkte/4:2 Tore) erreicht als Gruppensieger die K.-o.-Runde bei einem Sieg im abschließenden Spiel gegen Iran. Ägypten reicht auch ein Unentschieden zum Gruppensieg, wenn es im Spiel zwischen Belgien und Neuseeland keinen Sieger gibt oder Neuseeland gewinnt. Bei einer Niederlage gegen Iran zieht Ägypten als Gruppenzweiter in die K.-o.-Runde ein, wenn Neuseeland gegen Belgien gewinnt oder es keinen Sieger zwischen beiden Mannschaften gibt. Ägypten kann bei einer Niederlage höchstens noch auf Rang drei zurückfallen. Iran (2 Punkte/2:2 Punkte) zieht mit einem Sieg gegen Ägypten mindestens als Gruppenzweiter in die K.-o.-Runde ein. Gewinnt Belgien nicht höher gegen Neuseeland als der Iran gegen Ägypten, ist der Iran Gruppenerster. Der Iran kann im ungünstigsten Fall nur noch auf Rang drei zurückfallen. Belgien(2 Punkte/1:1) muss sein abschließendes Gruppenspiel gegen Neuseeland gewinnen, um als Erster oder Zweiter in die K.-o.-Phase einzuziehen. Spielt Belgien nur unentschieden, wird es nur bei einem Sieg von Ägypten gegen den Iran sicher Gruppenzweiter. Bei einem Unentschieden in beiden Spielen entscheidet die Anzahl der mehr erzielten Treffer aus allen Gruppenspielen über Platz zwei und drei zwischen Belgien und dem Iran. Neuseeland (1 Punkt/3:5 Tore) muss gegen Belgien gewinnen, um die K.-o.-Runde erreichen zu können.

WM 2026: Szenarien für Gruppe H Spanien, Uruguay und auch Kap Verde können noch Gruppenerster werden. Spanien (4 Punkte/4:0 Tore) zieht bei einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Uruguay als Gruppenerster in die K.-o.-Runde ein. Bei einem Unentschieden gegen Uruguay und einem Sieg von Kap Verde gegen Saudi-Arabien entscheidet die Höhe des Sieges von Kap Verde, ob Spanien Erster oder Zweiter wird. Bei einer Niederlage gegen Uruguay ist Spanien Zweiter - falls Kap Verde nicht gegen Saudi-Arabien gewinnt. Bei einer Niederlage gegen Uruguay und einem Sieg von Kap Verde ist Spanien Gruppendritter. Uruguay (2 Punkte/3:3 Tore) zieht bei einem Sieg gegen Spanien als Gruppenerster in die K.-o.-Runde ein, wenn Kap Verde nicht höher gegen Saudi-Arabien gewinnt. Bei einem Unentschieden gegen Spanien ist Uruguay Gruppenzweiter - wenn es im Spiel zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien keinen Sieger gibt und Urugay in allen Gruppenspielen mehr Tore erzielt hat als Kap Verde. Bei einer Niederlage gegen Spanien und einem Sieger im Spiel zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien fällt Uruguay auf den dritten, womöglich sogar auf den vierten Platz zurück. Kap Verde (2 Punkte/2:2 Tore) zieht als Gruppenerster in die K.-o.-Runde ein, wenn es gegen Saudi-Arabien höher gewinnt als Uruguay gegen Spanien. Kap Verde zieht auf jeden Fall mindestens als Gruppenzweiter in die K.-o.-Runde ein, wenn es gegen Saudi-Arabien gewinnt und es im Spiel zwischen Spanien und Uruguay einen Sieger gibt. Bei einem Unentschieden gegen Saudi-Arabien ist Kap Verde auch dann Gruppenzweiter, wenn Uruguay gegen Spanien verliert. Bei einem Unentschieden gegen Saudi-Arabien ist Kap Verde in jedem Fall Gruppendritter. Saudi-Arabien (1 Punkt/1:5 Tore) kann bei einem Sieg gegen Kap Verde noch den zweiten Platz erreichen, falls das Spiel zwischen Spanien und Uruguay unentschieden endet oder Spanien gewinnt. Bei einem Sieg gegen Kap Verde und einer Niederlage von Spanien belegt Saudi-Arabien den dritten Platz.

WM 2026: Szenarien für Gruppe I Frankreich (6 Punkte/6:1 Tore) und Norwegen (6 Punkte/7:3 Tore) sind bereits sicher für die K.-o.-Runde qualifiziert. Am letzten Spieltag geht es im direkten Duell nur noch um den Gruppensieg. Der Gruppenerste kann im Achtelfinale auf Deutschland treffen. Senegal (0 Punkte/3:6 Tore) und Irak (0 Punkte/1:7 Tore) kämpfen um den dritten Platz. Der Sieger darf sich noch Hoffnungen auf die K.-o.-Runde machen.

WM 2026: Szenarien für Gruppe J Argentinien (6 Punkte/5:0 Tore) zieht als vorzeitiger Gruppensieger in die K.-o.-Runde ein. Österreich (3 Punkte/3:3 Tore) zieht als Gruppenzweiter in die K.-o.-Runde ein, wenn es im direkten Duell mit Algerien nicht verliert. Algerien (3 Punkte/2:4) hat den dritten Rang bereits sicher und zieht bei einem Sieg gegen Österreich als Gruppenzweiter in die K.-o.-Runde ein. Für Jordanien (0 Punkte/2:5 Tore) ist die WM nach der Vorrunde beendet - auch bei einem Sieg gegen Argentinien.

WM 2026: Szenarien für Gruppe K Kolumbien (6 Punkte/4:1 Tore) steht als Gruppenerster oder -zweiter sicher in der K.-o.-Runde. Ein Unentschieden gegen Portugal zum Abschluss reicht zum Gruppensieg. Portugal (4 Punkte/6:1 Tore) steht mit einem Sieg oder einem Unentschieden gegen Kolumbien sicher in der K.-o.-Runde. Der Absturz auf Rang drei ist nur noch bei einer hohen Niederlage gegen Kolumbien und einem hohen Sieg der DR Kongo gegen Usbekistan möglich. DR Kongo (1 Punkt/1:2 Tore) hat nur noch minimale Chancen auf Rang zwei, dürfte mit einem Sieg gegen Usbekistan aber als einer der acht besten Gruppendritten in die K.-o.-Runde einziehen. Usbekistan (0 Punkte/1:8 Tore) kann bei einem Sieg gegen die DR Kongo noch Dritter werden, hat angesichts seiner Tordifferenz aber praktisch keine Chancen mehr, als einer der besten acht Gruppendritten in die K.-o.-Runde einzuziehen.