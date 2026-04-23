Der DFB-Pokal 2025/26 läuft. ran hat alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

64 Teams kämpfen jedes Jahr um den DFB-Pokal.

Das Finale in dieser Saison steigt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion, wo der Nachfolger von Titelverteidiger VfB Stuttgart ermittelt wird.

Im ersten Halbfinale haben sich die Bayern mit 2:0 in Leverkusen durchgesetzt. Gesucht wird noch der Final-Gegner der Münchner.

Hierbei kommt es zum Duell zwischen Stuttgart und Freiburg.

ran hat alle Infos zum DFB-Pokal 2025/26.