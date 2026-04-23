ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Joshua Kimmich faltet Schiedsrichter zusammen Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Beim VfB Stuttgart gibt es wohl schon Überlegungen, wie man bei einem möglichen Abgang von Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß die Nachfolge regeln könnte.

Die Erfolgsgeschichte des VfB Stuttgart weckt wohl internationale Begehrlichkeiten. Schon in der Vergangenheit sollen sich der FC Chelsea und Manchester United über VfB-Coach Sebastian Hoeneß informiert haben, zuletzt angeblich auch Real Madrid. FC Bayern: Manuel Neuer mit Andeutung über eigene Zukunft Bei solch große Klubs, die angeblich am 43-Jährigen interessiert sein sollen, ist es nur logisch, dass sich die Schwaben Gedanken für den Fall eines Abgangs von Hoeneß machen.

Hürzeler und Co: Vier Kandidaten werden wohl gehandelt Wie die "Bild" berichtet soll es vereinsintern daher eine Liste von vier Trainern geben, die möglicherweise in der Zukunft auf Hoeneß folgen könnten. Darauf soll Fabian Hürzeler von Brighton & Hove Albion stehen, der vor seinem Wechsel nach England mit dem FC St. Pauli den Bundesliga-Aufstiegs schaffte. Ebenfalls gehandelt wird dem Bericht nach Vincent Wagner vom Aufstiegskandidaten SV Elversberg. Der 40-Jährige übernahm das Traineramt beim Zweitligisten im Sommer 2025, nachdem Horst Steffen zu Werder Bremen wechselte und könnte nun mit den Saarländern in die Bundesliga aufsteigen.

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