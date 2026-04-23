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VfB Stuttgart: Schwaben wappnen sich wohl für Abgang von Sebastian Hoeneß - vier Kandidaten gehandelt
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:13 Min
Beim VfB Stuttgart gibt es wohl schon Überlegungen, wie man bei einem möglichen Abgang von Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß die Nachfolge regeln könnte.
Die Erfolgsgeschichte des VfB Stuttgart weckt wohl internationale Begehrlichkeiten.
Schon in der Vergangenheit sollen sich der FC Chelsea und Manchester United über VfB-Coach Sebastian Hoeneß informiert haben, zuletzt angeblich auch Real Madrid.
Bei solch große Klubs, die angeblich am 43-Jährigen interessiert sein sollen, ist es nur logisch, dass sich die Schwaben Gedanken für den Fall eines Abgangs von Hoeneß machen.
Hürzeler und Co: Vier Kandidaten werden wohl gehandelt
Wie die "Bild" berichtet soll es vereinsintern daher eine Liste von vier Trainern geben, die möglicherweise in der Zukunft auf Hoeneß folgen könnten. Darauf soll Fabian Hürzeler von Brighton & Hove Albion stehen, der vor seinem Wechsel nach England mit dem FC St. Pauli den Bundesliga-Aufstiegs schaffte.
Ebenfalls gehandelt wird dem Bericht nach Vincent Wagner vom Aufstiegskandidaten SV Elversberg. Der 40-Jährige übernahm das Traineramt beim Zweitligisten im Sommer 2025, nachdem Horst Steffen zu Werder Bremen wechselte und könnte nun mit den Saarländern in die Bundesliga aufsteigen.
VfB Stuttgart: Folgen Eckert oder Neestrup auf Hoeneß?
Auch im Aufstiegsrennen befindet sich mit Tonda Eckert ein weiterer Namen, der laut "Bild" beim VfB gehandelt wird. Der 33-Jährige aus Nordrhein-Westfalen ist in der laufenden Saison beim FC Southampton zum Cheftrainer aufgestiegen und hat die "Saints" nach krassem Fehlstart zurück in Richtung Aufstiegs-Playoffs geführt.
Zuvor arbeitete er in Deutschland für die Nachwuchs-Teams des 1. FC Köln, bei RB Leipzig und dem FC Bayern München. Zudem blickt er auf Stationen als Co-Trainer in England beim FC Barnsley und Italien bei CFC Genua zurück. Anfang 2025 heuerte er dann in Southampton als U21-Trainer an, wurde aber schon im November zum Interims-Trainer der Profis und einen Monat später zur Dauerlösung gemacht.
Der vierte Name auf Stuttgarts angeblicher Trainerliste soll der Däne Jacob Neestrup sein. Er war zuletzt gut dreieinhalb Jahre Coach beim FC Kopenhagen, ehe im März 2026 das Aus kam. Neestrup führte den Hauptstadt-Klub zu je zwei Meistertitel und Pokalsiegen.
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