Fußball
Kein Zuschauerausschluss: UEFA belegt FC Bayern mit Geldstrafe
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 01:13 Min
Der FC Bayern München kann das Halbfinal-Heimspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain vor vollen Rängen austragen.
Trotz des Innenraumsturms einiger Anhänger im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid kann der FC Bayern im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain auf eine volle Münchner Arena setzen.
Die Europäische Fußball-Union (UEFA) beließ es bei einer Geldstrafe für den deutschen Rekordmeister, nachdem im Viertelfinal-Rückspiel gegen die Madrilenen (4:3) in der Vorwoche beim Sturm mehrerer Fans in den Innenraum unter anderem zwei Fotografen verletzt worden waren.
Insgesamt müssen die Bayern 89.625 Euro Strafe zahlen, wie die UEFA am Donnerstag mitteilte. Für die "Zuschauerunruhen" werden 40.000 Euro fällig, 30.000 Euro müssen für die Übermittlung einer aus Sicht der UEFA "für eine Sportveranstaltung ungeeigneten Botschaft" gezahlt werden. Dazu kommen Sanktionen für das Blockieren öffentlicher Durchgänge (14.000 Euro) sowie das Werfen von Gegenständen (5625 Euro).
Bayern gingen ohnehin von glimpflicher Strafe aus
Die Münchner hatten sich bereits im Vorfeld optmistisch gezeigt, dass die UEFA-Sanktion glimpflich ausfallen könnte. Die Sorge vor einem teilweisen Ausschluss von Zuschauern beim Halbfinal-Rückspiel am 6. Mai sei "nicht groß", sagte Sportdirektor Christoph Freund. "Wir gehen davon aus, dass wir mit einem vollen Stadion gegen Paris ein Fußballfest feiern können." Das Hinspiel gegen Paris findet am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) im Prinzenpark statt.
Die Südkurve hatte im Verlauf des Wettbewerbs schon einmal Schlagzeilen gemacht. Nach dem wiederholten Einsatz von Pyrotechnik wurde sie von der UEFA teilweise gesperrt. Die Bayern entschieden sich daraufhin aus organisatorischen Gründen, die Plätze dort im Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise im Januar vollständig unbesetzt zu lassen.
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