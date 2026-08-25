DFB-Pokal
DFB-Pokal - Preisgeld: Das verdienen die Klubs in der 1. Runde - vor allem kleine Teams profitieren
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Beim DFB-Pokal geht es nicht nur um einen wichtigen Titel und viel Prestige, sondern auch um viele Einnahmen. Insbesondere für die Underdogs macht sich jeder Sieg bezahlt.
Die Saison 2026/27 beginnt traditionell mit der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal. Die meisten Spiele finden vom 21. bis 24. August statt, während die Bayern und Dortmund aufgrund des Franz-Beckenbauer-Supercups am 22. August (live in SAT.1 und auf Joyn) erst am 1. und 2. September im Pokal-Einsatz sind.
Während es für die Bundesliga-Klubs in erster Linie zunächst darum geht, sich nicht zu blamieren, stehen einige Underdogs vor dem Spiel des Jahres. Neben dem sportlichen Aspekt steht insbesondere die Chance auf eine wertvolle finanzielle Spritze im Vordergrund.
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DFB-Pokal: So viel verdienen die Klubs für die Teilnahme an der 1. Hauptrunde
Bereits die Teilnahme an der 1. Hauptrunde macht sich für die Klubs bezahlt. Jeder Verein erhält dafür 211.886 Euro. Dies mag für den FC Bayern nichtig sein, ist für Fünftligisten wie den SV Hemelingen oder VfB Krieschow aber ein satter Geldregen.
Wer die 1. Hauptrunde übersteht, erhält zusätzlich die doppelte Summe, also weitere 423.772 Euro.
DFB-Pokal: So viel Geld wird insgesamt ausgeschüttet
Mit jeder Runde verdoppeln sich für die teilnehmenden Teams die Einnahmen. Ein gewonnenes Finale bringt dem Sieger 4,32 Millionen und auf alle Runden verteilt einen Gesamtbetrag von rund 10,89 Millionen Euro ein. Insgesamt werden 74,2 Millionen Euro ausgeschüttet.
Die Einnahmen pro Runde:
1. Runde: 211.886 €
2. Runde: 423.772 €
Achtelfinale: 847.544 €
Viertelfinale: 1.695.088 €
Halbfinale: 3.390.175 €
Pokalsieg: 4.320.000 €
Gesamt bei Pokalsieg: 10.888.465 €
DFB-Pokal: Warum ist der Wettbewerb für unterklassige Klubs so attraktiv?
Dies liegt daran, dass allen Vereinen grundsätzlich die gleichen Gelder zustehen. Beim Pokal werden die Medienrechte zentral vermarktet. In der Bundesliga ist dies gemäß des Verteilungsschlüssels anders.
Hinzu kommen Einnahmen aus den Ticketverkäufen. Die Klubs aus der 3. Liga und darunter haben automatisch Heimrecht. Zwar werden die Einnahmen 50/50 verteilt, jedoch dürfen sich die unterklassigen Klubs in der Regel über ein ausverkauftes Stadion freuen, was ansonsten weniger selbstverständlich ist.
Hinzu kommen der Verkauf von Fan-Artikeln, Getränken und Speisen, was sich direkt auf dem Konto der Heim-Mannschaft bezahlt macht.
Gelingt es dann beispielsweise einem Drittligisten wie dem 1. FC Saarbrücken in der Saison 2023/24, ins Pokal-Halbfinale einzuziehen, kämen zu den 3,4 Millionen Euro an Preisgeld, weitere satte Einnahmen aus fünf Heimspielen hinzu.
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