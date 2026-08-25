ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Musiala-Schock! Max Eberl verrät nicht alles Videoclip • 02:45 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

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Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball Eröffnungsspiel Bundesliga: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream Verfügbar auf Joyn 205 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball Eröffnungsspiel Bundesliga: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream Verfügbar auf Joyn 205 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kicker live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kicker live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: SC Verl - Fortuna Köln live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: SC Verl - Fortuna Köln live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 18:30 • Fussball Sportschau live im Stream Verfügbar auf Joyn 87 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 18:30 • Fussball Sportschau live im Stream Verfügbar auf Joyn 87 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 23:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio live im Stream Verfügbar auf Joyn 85 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 23:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio live im Stream Verfügbar auf Joyn 85 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 31.08. 18:00 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 31.08. 18:00 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde: VfL Osnabrück - FC Bayern live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde: VfL Osnabrück - FC Bayern live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 07.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga live: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 07.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga live: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 14.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 14.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

+++ 25. August, 09:30 Uhr: Neue Sorgen um Manuel Neuer? +++ Bayern München musste im Training am Montag kurzzeitig auf Manuel Neuer verzichten. Wie die Zeitung "tz" berichtet, ließ sich der Torhüter wegen Problemen an der Schulter behandeln. Neuer ließ während der Einheit mehrfach seine Arme kreisen. Wenig später legte sich der 40-Jährige auf den Boden und wurde von Physiotherapeut Helmut Erhard untersucht. Nach einer kurzen Behandlungspause konnte Neuer das Training jedoch fortsetzen. Eine schwerwiegendere Verletzung scheint damit ausgeschlossen. Neuer dürfte daher am Freitagabend beim Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart im Tor stehen. Das Spiel wird live ab 19:50 Uhr im Free-TV in SAT.1 und auf Joyn übertragen.

+++ 24. August, 18:16 Uhr: Top-Talent Wisdom Mike zieht es wohl nach Brügge +++ Beim FC Bayern steht ein überraschender Abgang bevor: Wisdom Mike steht Transfer-Experte Sacha Tavolieri zufolge vor einem Wechsel nach Belgien. Demnach soll der 17-Jährige beim FC Brügge unterschreiben, den Medizincheck habe Mike sogar schon absolviert. Die Ablösesumme für den Teenager liegt dem Bericht nach bei fünf Millionen Euro. Eine Rückkaufoption sollen die Bayern nicht erhalten. Für die Bayern-Profis bestritt der gebürtige Münchner fünf Pflichtspiele, nun setzt er seine Karriere wohl in Belgien fort.

+++ 23. August, 21:22 Uhr: Musiala winkt Comeback gegen Stuttgart +++ Jamal Musiala wird dem FC Bayern offenbar nicht länger fehlen. Laut "kicker"-Informationen wird der 23-Jährige das Mannschaftstraining in den kommenden Tagen wieder aufnehmen, nachdem die Medikation angepasst wurde. Sofern alles nach Plan verläuft, soll Musiala beim Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend (live in SAT.1 und kostenlos bei Joyn) auch schon wieder im Kader stehen und Einsatzzeit bekommen. Der Mittelfeldspieler sei dem Bericht zufolge bestrebt, so schnell wie möglich wieder auf den Platz zurückzukehren. Max Eberl hatte jüngst im ran-Interview erklärt, dass Musiala weniger Medikamente gegen seine Absencen nehmen wollte, dies jedoch zu den beiden Zusammenbrüchen gegen Heidenheim und Leipzig innerhalb von wenigen Tagen geführt hat. Nun wolle man den Zustand, den man in der letzten Saison hatte, wiederherstellen. Neben Musiala soll auch Lennart Karl in der kommenden Woche voll ins Mannschaftstraining einsteigen und könnte gegen Stuttgart ein paar Minuten bekommen. Für Serge Gnabry kommt das Spiel gegen den VfB trotz Fortschritten noch zu früh.

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+++ 20. August, 17:50 Uhr: Abgang von Joao Palhinha steht wohl fest - heftiges Minusgeschäft für die Bayern +++ Der Abgang von Flop Joao Palhinha beim FC Bayern steht wohl unmittelbar bevor. Wie Fabrizio Romano berichtet, soll es zwíschen den Münchnern und Benfica Lissabon eine mündliche Einigung gegeben haben. Demnach soll der deutsche Rekordmeister eine Ablösesumme von 14 Millionen Euro für Palhinha erhalten, zudem dürften Bonuszahlungen von bis zu fünf Millionen Euro vereinbart worden sein. Damit endet demnächst wohl die unglückliche Ära Palhinhas an der Säbener Straße. Er wechselte im Sommer 2024 für kolportierte 51 Millionen Euro zum FC Bayern, war die viel zitierte "Holding Six", die sich Ex-Coach Thomas Tuchel gewünscht hatte. Dieser war aber zum Dienstantritt Palhinhas dann gar nicht mehr im Amt und unter Nachfolger Vincent Kompany schafft es der Portugiese anschließend nie dauerhaft in die Stammformation. Nun trennen sich wohl die Wege vom Leih-Rückkehrer aus Tottenham und den Münchnern nach zwei Jahren, bei Benfica würde Palhinha wieder mit seinem Ex-Fulham-Coach Marco Silva zusammenarbeiten. Palhinha bestritt für den FCB nur 25 Pflichtspiele (kein Tor, keine Vorlage).

+++ 19. August, 11:24 Uhr: Max Eberl spricht nach Trennungs-Gerüchten um Chefscout Klartext +++ Die jüngsten Spekulationen um einen möglichen Abschied von Bayern-Chefscout Nils Schmadtke hat Sportvorstand Max Eberl deutlich zurückgewiesen. Nach dem Testspielsieg gegen den 1. FC Heidenheim erklärte der Bayern-Boss: "Das kann ich nicht bestätigen. Nils hat noch ein Jahr Vertrag, so wie ich." Der aktuelle Kader sei das Ergebnis der Arbeit der gesamten sportlichen Führung, zu der auch Schmadtke gehöre. Zuvor hatte die "TZ" berichtet, dass die Münchner über eine Trennung vom Chefscout nachdenken und Christopher Vivell als möglichen Nachfolger ins Auge gefasst hätten. Dem Bericht zufolge soll Schmadtkes Führungsstil intern umstritten sein. Zudem wurde spekuliert, dass seine Zukunft Einfluss auf mögliche Vertragsgespräche mit Eberl haben könnte. Der Sportvorstand kritisierte primär die öffentliche Debatte um seinen langjährigen Vertrauten. "Man kann bei Personen immer über Qualität der Arbeit sprechen", sagte Eberl, ergänzte jedoch: "Was aber jetzt gerade hier passiert, diese ganze Welle, die entsteht - das finde ich ehrlicherweise zu viel. Wir sollten immer noch berücksichtigen, dass wir über Menschen sprechen. Ob er jetzt bei Bayern weitermacht, oder nicht: Wir sollten Menschen nicht diffamieren. Das ist mir gerade einen Touch too much, was über Nils Schmadtke geschrieben wird." Auch interessant: Max Eberl - Bei Vertragsverlängerung beim FC Bayern: Muss der Sportvorstand Kompetenzen abgeben?

Der Sportvorstand des FC Bayern Muenchen sprach am Rande des Testspiels beim 1. FC Heidenheim mit den Medienvertretern Bild: Michael Weber

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+++ 18. August, 19:51 Uhr: FCB-Chefscout vor dem Aus! Pikanter Vorwurf soll eine Rolle spielen +++ Am Montag war durchgesickert, dass Bayern Münchens Chefscout Nils Schmadtke vor dem Aus beim Rekordmeister steht (siehe Eintrag vom 17. August, 20:01 Uhr). Jetzt ist ein pikantes Detail ans Licht gekommen, das dabei eine Rolle spielen soll. Nach Informationen von "Sport 1" machen die Klub-Verantwortlichen die Scouting-Abteilung dafür verantwortlich, dass immer wieder Informationen aus der Personalplanung an die Öffentlichkeit geraten. Als Leiter der Abteilung könnte der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Managers Jörg Schmadtke deswegen seinen Job verlieren. Seit Oktober 2024 hat er das Sagen in der Münchner Scouting-Abteilung. Seit der Übernahme soll er sie von Grund auf umgekrempelt haben.

+++ 18. August, 14:20 Uhr: Trotz Eberl-Absage: Palhinha-Leihe zu Villa wohl wieder im Gespräch +++ Die Zukunft von Joao Palhinha beim FC Bayern bleibt offen - und plötzlich soll auch Aston Villa wieder ernsthaft um den portugiesischen Mittelfeldspieler werben. Laut "The Athletic" haben die Engländer die Gespräche mit den Münchnern wieder aufgenommen und sind demnach zuversichtlich, eine Einigung erzielen zu können. Das kommt überraschend, hatte Bayerns Sportvorstand Max Eberl die Gespräche mit Aston Villa doch erst vor wenigen Tagen für gescheitert erklärt. "Man hat gelesen, dass uns Aston Villa kontaktiert hat wegen Joao. Das ist richtig. Aber mit Aston Villa werden wir keine Einigung hinbekommen, das funktioniert einfach nicht. Weil wir nicht in der Situation sind, das machen zu müssen, was die anderen uns aufdrängen", sagte Eberl. Villa soll zuvor eine Leihe mit Kaufoption vorgeschlagen haben, während Bayern einen direkten Verkauf bevorzugte. Inzwischen scheint eine Leihe allerdings wieder denkbar. "Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten heutzutage, wie man gewisse Dinge absichern kann. Wenn du eine Leihe hast, wo jemand sagt, wir sind bereit eine hohe Leihgebühr zu zahlen, dann müsste man das auch akzeptieren", erklärte Eberl beim Telekom-Cup gegen RB Leipzig. Palhinha fehlte beim Vorbereitungsspiel, weil bereits konkrete Gespräche über einen möglichen Transfer liefen. Wie die portugiesische Zeitung "A Bola" berichtet, sei auch Benfica weiterhin im Rennen und habe sich sogar mit Palhinha auf einen Vierjahresvertrag verständigt und den Bayern 15 Millionen Euro plus mögliche Boni geboten. Der Portugiese soll jedoch weiterhin einen Wechsel in die Premier League bevorzugen.

+++ 17. August, 20:01 Uhr: Bayern-Chefscout Nils Schmadtke wohl vor dem Aus +++ Beim FC Bayern München könnte wohl bald der Abgang vom bisherigen Chefscout Nils Schmadtke bevorstehen. Wie die "tz" berichtet, stehe dieser intern massiv unter Druck. Dem Bericht nach soll Sportvorstand Max Eberl zuletzt mitgeteilt worden sein, dass er sich von seinem engen Vertrauten Schmadtke trennen müsse. Demnach soll diese Maßnahme eine der Bedingungen für eine Vertragsverlängerung mit dem Sportvorstand über 2027 hinaus sein. Eberl holte Schmadtke im Herbst 2024 an die Säbener Straße und dieser vollzog anschließend größere Veränderungen in der Scouting-Abteilung des Rekordmeisters. Schmadtke soll vermehrt auf Live-Scouting vor Ort gesetzt haben, was jedoch mit hohen Kosten und erheblichem organisatorischen Aufwand verbunden sei. Die bisherige Transferbilanz Schmadtkes soll vereinsintern kritisch gesehen werden. Zudem soll auch das Auftreten des Chefscouts vereinzelt für Kritik gesorgt haben. Als möglicher Schmadtke-Nachfolger wird Christopher Vivell von Manchester United gehandelt. Dieser ist wiederum ein Vertrauter von Bayern-Sportdirektor Christoph Freund, sie kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei Red Bull Salzburg. Vivells Vertrag bei den "Red Devils" läuft im Sommer 2027 aus. Auch interessant: FC Bayern München: Lothar Matthäus sieht FCB-Star als Favorit für Ballon d'Or

+++ 17. August, 07:12 Uhr: Benfica plant besonderes Modell bei Palhinha-Verpflichtung +++ Benfica Lissabon lässt offenbar nicht locker und bemüht sich weiter um eine Verpflichtung von Joao Palhinha vom FC Bayern. Wie die portugiesische Sportzeitung "O Jogo" berichtet, haben die Verantwortlichen nach der Ablehnung ihres ursprünglichen Leihvorschlags nun eine andere Variante ins Spiel gebracht. Demnach soll die Ablöse für den Mittelfeldspieler in zwei Raten gezahlt werden – eine in diesem Sommer, die zweite im kommenden Jahr. Ob die Bayern diesem Modell zustimmen, ist allerdings offen. Der deutsche Rekordmeister soll für den 31-Jährigen mindestens 25 Millionen Euro verlangen. Für Benfica soll Palhinha der absolute Wunschspieler von Trainer Marco Silva sein. Der Portugiese kennt den defensiven Mittelfeldspieler bereits aus seiner gemeinsamen Zeit beim FC Fulham. Wegen Jamal Musiala - Ismael Saibari erlebte schlimmes Deja-vu bei Debüt

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