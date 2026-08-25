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Europa League: Alle Informationen zur Auslosung der Ligaphase mit Hoffenheim und Bayer Leverkusen
Aktualisiert:von ran.de
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Die Europa League geht in eine neue Runde und wird am 28. August in Monaco ausgelost. ran gibt alle wichtigen Informationen zur Auslosung der Ligaphase.
In der Europa League wird der Nachfolger von Aston Villa gesucht, die im Finale des Vorjahrs die Titelträume des SC Freiburg zerplatzen ließen. In der Saison 2026/27 spielen die Villans in der Champions League, die Breisgauer in der Conference League, dennoch sind zahlreiche große Klubs in der Europa League vertreten.
Leverkusen und Hoffenheim sollen die Bundesliga-Fahnen hochhalten, jedoch ist die Konkurrenz ansehnlich. Unter anderem sind die beiden italienischen Traditionsklubs AC Mailand und Juventus Turin mit dabei.
Noch stehen nicht alle 32 teilnehmenden Teams fest, da die finalen Playoff-Runden in der Champions League und in der Europa League noch beendet werden müssen.
Wir werfen dennoch einen Blick auf die Auslosung der Ligaphase, in der alle Teams acht Duelle bestreiten werden.
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Wann findet die Auslosung für die Ligaphase der Europa League statt?
Nach dem letzten Qualifikationsspiel, welches am 27. August stattfinden wird, wird die Ligaphase der Europa League am 28. August um 13 Uhr ausgelost.
Europa League: Wo findet die Auslosung statt?
Die Auslosung der Europa League wird - wie die Auslosung der Champions League einen Tag zuvor - im Grimaldi Forum in Monaco stattfinden.
Europa League: Wer überträgt die Auslosung der Ligaphase?
In Deutschland wird die Auslosung der Champions League live von "Sky" übertragen. Zudem gibt es einen kostenfreien Stream auf "UEFA.tv/UEFA.com".
Diese Teams sind bereits fest für die Europa League qualifiziert:
AZ Alkmaar (Niederlande)
Celta Vigo (Spanien)
Crystal Palace (England)
TSG Hoffenheim (Deutschland)
Juventus Turin (Italien)
Bayer Leverkusen (Deutschland)
Olympique Marseille (Frankreich)
AC Milan (Italien)
Real Sociedad (Spanien)
Stade Rennes (Frankreich)
AFC Sunderland (England)
SC União Torreense (Portugal)
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Europa League: Diese Teams müssen noch durch die letzte Playoff-Runde
Zwölf Tickets werden noch in der letzten Playoff-Runde vergeben:
Kairat Almaty (Kasachstan) – Anderlecht (Belgien)
Jagiellonia Białystok (Polen) – Iberia Tbilisi (Georgien)
Mjällby (Schweden) – Salzburg (Österreich)
Trabzonspor (Türkei) – Ferencváros (Ungarn)
Craiova (Rumänien) – Ararat-Armenia (Armenien)
Egnatia (Albanien) – Lillestrøm (Norwegen)
Beşiktaş (Türkei) – Kauno Žalgiris (Litauen)
Lech Poznań (Polen) – Thun (Schweiz)
Sint-Truiden (Belgien) – Omonia Nikosia (Zypern)
Crvena zvezda (Serbien) – Viktoria Plzeň (Tschechien)
OFI Kreta (Griechenland) – CSKA Sofia (Bulgarien)
Benfica (Portugal) – Aarhus GF (Dänemark)
Europa League: Verlierer der CL-Playoffs rücken ins Starterfeld
Die verbliebenen Plätze werden von den Verlieren der letzten CL-Playoff-Runde ausgefüllt.
Levski Sofia – AEK Athen
Viking – Dinamo Zagreb
Fenerbahçe – Olympique Lyon
Celtic – LASK Slovan
Bratislava – Celje
Hapoel Be’er Sheva – Sabah
NEC Nijmegen – Bodø/Glimt
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