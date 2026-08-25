In den Champions-League-Playoffs kämpfen 14 Teams um die letzten sieben Plätze in der Ligaphase. ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Die Ligaphase der Champions League rückt näher. Zuvor müssen jedoch die letzten sieben Teilnehmer an eben jener gefunden werden.

In Hin- und Rückspielen kämpfen insgesamt 14 Teams um den Einzug in die Königsklasse - darunter unter anderem Fenerbahce, Celtic, Dinamo Zagreb und das letztjährige Überraschungsteam Bodø/Glimt.

ran hat alle Infos zu den Spielen und zur Übertragung zusammengefasst.