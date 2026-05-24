DFB-Pokal
DFB-Pokal: So feierten die Bayern den Final-Triumph in der Berliner Nacht
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
FC Bayern - Vincent Kompany in Feierlaune: "Heute richtig Party"
Videoclip • 01:54 Min
Im "Kraftwerk" werden die Bayern-Stars, allen voran Harry Kane, gefeiert. Alphonso Davies trägt den Pokal hinein, Leon Goretzka zeigt sich im Muskelshirt.
Der FC Bayern hat erstmals seit sechs Jahren wieder den DFB-Pokal gewonnen und feierte das Ende dieser Durststrecke ausgiebig.
Die Feierlichkeiten auf dem Rasen des Olympiastadions mit der Übergabe der Trophäe waren dabei nur der Anfang.
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FC Bayern feiert im Berliner "Kraftwerk"
Anschließend ging es für den Tross des deutschen Rekordpokalsiegers zur großen Party in der angesagten Event-Location "Kraftwerk" im Zentrum von Berlin - nur 20 Gehminuten vom Alexanderplatz entfernt.
Wie in einem von den Bayern veröffentlichten Video zu sehen ist, trägt Alphonso Davies den Pokal zu heißen Sambaklängen in den stillgelegten Trakt des Heizkraftwerks Berlin-Mitte. Anschließend feiern die Bayern beim Eminem-Song "Without me".
Selbst Torwart Manuel Neuer, der wegen einer Wadenblessur für das Finale gegen den VfB Stuttgart ausgefallen ist, war bei der Party mittendrin.
Harry Kane erhält den größten Applaus
Den größten Applaus der Gäste erhielt selbstverständlich Harry Kane. Der Engländer, der zuvor den Triumph der Bayern mit seinem Hattrick ganz allein besiegelt hatte, stand aber offensichtloch nicht gerne im Fokus der Aufmerksamkeit.
Er musste von Leon Goretzka regelrecht auf die Bühne geschubst werden, ehe er von Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen umarmt wurde - und dann seine rechte Faust doch noch triumphierend in die Höhe reckte.
Goretzka zeigte sich bei seiner letzten Bayern-Party übrigens zunächst in einem Retrotrikot der deutschen Nationalmannschaft, ehe man ihn im Muskelshirt bei einer angeregten Unterhaltung sah.
Hainer: "Nationalspieler erholen sich noch ein, zwei Tage"
Komplett übertrieben haben es die Bayern aber wohl nicht mit dem Feiern. Am Sonntagmorgen sind sie schon wieder von Berlin nach München geflogen.
Präsident Herbert Hainer hatte das schon vor dem Finale angedeutet.
"Die Nationalspieler gehen zwei Tage später schon zur Nationalmannschaft. Deswegen gehen sie am Sonntag nach Hause und erholen sich noch ein, zwei Tage und dann geht es weiter", sagte er der "Bild".
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