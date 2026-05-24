FC Bayern gewinnt DFB-Pokal: Warum dieser Erfolg für den Rekordmeister so wichtig ist

ran Fußball WM-Favorit? Bayern-Fans wagen wilden Hot-Take Videoclip • 01:59 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern holt nach dem Erfolg über den VfB Stuttgart wieder das Double nach München. Die Szenen rund um das Spiel zeigen, wie wichtig der Titelgewinn dem Verein ist und wie wichtig er in der nahen Zukunft noch werden kann.

Kollektives Aufatmen. Der Begriff wird heutzutage inflationär benutzt, aber wenn man den Moment beschreiben will, als auch der letzte Bayer im Berliner Olympiastadion verstanden hat, dass der Pott zurück nach München kommt, war es das. Kollektives Aufatmen. Lobeshymnen für Kane, Hoeneß kritisiert Fans - Stimmen zum Pokalfinale Denn neben der Freude über die Rückkehr nach Berlin war den Bayern vor dem Spiel eine gewisse Anspannung anzumerken. Diese Partie sollte darüber entscheiden, wie groß die ohnehin historische Saison der Münchner wird. Ist nach sechs Jahren endlich mehr drin als die mittlerweile eingeplante Abo-Meisterschaft?

Nächste Fußball-Livestreams Gleich live Live in 17 Minuten • Fussball Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 17 Minuten • Fussball Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 25.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 25.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 26.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 26.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Kann diese Mannschaft mehr als nur Dauermeister? Ein Misserfolg zum Abschluss hätte erneut Fragen zur "Finisher"-Qualität der Mannschaft aufgeworfen. Nach dem Ausscheiden gegen Paris St. Germain in der Champions League wurden die Zweifel laut, ob dieses Bayern-Team für die ganz großen Spiele gemacht ist. In München ist jeder verpasste Titel ein verlorener und nach diesen wird die Saison am Ende bewertet. Die Münchner fanden beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart nur schwer ins Spiel und wirkten wie schon gegen Paris gehemmt. "Wir wollten eklig spielen. Zeit rausnehmen, kleine Fouls machen", erklärte Deniz Undav am "Sportschau"-Mikro nach dem Spiel. Lange hatte der VfB mit dieser Taktik Erfolg – und ließ die Zweifel auf Münchner Seite wieder laut werden. Bayern-Noten im Pokalfinale: Ein Bayern-Star überragt alle!

FC Bayern: Top-Spieler liefern in einem großen Spiel Dank einer brutalen Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel waren die Zweifel verflogen wie der Rauch nach der Pyro-Show der Fans. Die Körpersprache der Bayern änderte sich auf einen Schlag – und die Selbstverständlichkeit kehrte zurück. "Die zweite Halbzeit war einfach geil zu beobachten", lobte ein über beide Ohren strahlender Vincent Kompany auf der Pressekonferenz. Damit meinte er allen voran den alles überragenden Harry Kane, aber nicht nur der Stürmer-Star erwachte plötzlich aus dem Tiefschlaf. Auch Luis Diaz und Michael Olise drehten plötzlich auf und bereiteten beide Bayern-Treffer aus dem Spiel vor. Die Top-Stars haben geliefert und gezeigt: Sie können auch die großen Spiele entscheiden.

FC Bayern holt Pokal: Auch Gewinnen muss gelernt sein Wenn man auf die Triple-Mannschaft von 2013 um Arjen Robben, Philipp Lahm und Franck Ribery blickt, fallen einem sofort die vielen Rückschläge – Finale Dahoam lässt grüßen – ein, bevor es letztlich für den ganz großen Wurf reichte. Was dabei oft vergessen wird: Die Mannschaft hat mit dem Double-Sieg 2010 zuvor allerdings auch gelernt, was es heißt, mehr zu gewinnen als nur die Meisterschaft. Kommentar: Mit dieser Final-Gala schießt sich Kane zum Favorit auf den Ballon d'Or Kompany hat nach dem Sieg über den VfB offenbar Blut geleckt. "Wir werden diese Erfahrung jetzt immer weiter mitnehmen, hoffentlich auch in einem weiteren Finale in der Zukunft", prophezeite er. Damit zeigt dieser Titelgewinn, wie wichtig er für das wiedererlangte Selbstverständnis der "Super-Bayern" ist – und wohin sie diese Gier nach Titeln noch tragen kann.

- Anzeige -