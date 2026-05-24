Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Pokal nach sechs Jahren wieder in München

FC Bayern gewinnt DFB-Pokal: Warum dieser Erfolg für den Rekordmeister so wichtig ist

Veröffentlicht:

von Sebastian Kratzer

ran Fußball

WM-Favorit? Bayern-Fans wagen wilden Hot-Take

Videoclip • 01:59 Min

Der FC Bayern holt nach dem Erfolg über den VfB Stuttgart wieder das Double nach München. Die Szenen rund um das Spiel zeigen, wie wichtig der Titelgewinn dem Verein ist und wie wichtig er in der nahen Zukunft noch werden kann.

Kollektives Aufatmen. Der Begriff wird heutzutage inflationär benutzt, aber wenn man den Moment beschreiben will, als auch der letzte Bayer im Berliner Olympiastadion verstanden hat, dass der Pott zurück nach München kommt, war es das.

Kollektives Aufatmen.

Denn neben der Freude über die Rückkehr nach Berlin war den Bayern vor dem Spiel eine gewisse Anspannung anzumerken. Diese Partie sollte darüber entscheiden, wie groß die ohnehin historische Saison der Münchner wird.

Ist nach sechs Jahren endlich mehr drin als die mittlerweile eingeplante Abo-Meisterschaft?

Nächste Fußball-Livestreams

  • Gleich live

    Live in 17 Minuten • Fussball

    Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Gleich live

    Live in 17 Minuten • Fussball

    Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 19:15 Uhr • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 19:15 Uhr • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

  • Bald verfügbar

    Montag, 25.05. 19:25 • Fussball

    Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    245 Min

    Bald verfügbar

    Montag, 25.05. 19:25 • Fussball

    Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    245 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern: Kann diese Mannschaft mehr als nur Dauermeister?

Ein Misserfolg zum Abschluss hätte erneut Fragen zur "Finisher"-Qualität der Mannschaft aufgeworfen.

Nach dem Ausscheiden gegen Paris St. Germain in der Champions League wurden die Zweifel laut, ob dieses Bayern-Team für die ganz großen Spiele gemacht ist. In München ist jeder verpasste Titel ein verlorener und nach diesen wird die Saison am Ende bewertet.

Die Münchner fanden beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart nur schwer ins Spiel und wirkten wie schon gegen Paris gehemmt. "Wir wollten eklig spielen. Zeit rausnehmen, kleine Fouls machen", erklärte Deniz Undav am "Sportschau"-Mikro nach dem Spiel.

Lange hatte der VfB mit dieser Taktik Erfolg – und ließ die Zweifel auf Münchner Seite wieder laut werden.

FC Bayern: Top-Spieler liefern in einem großen Spiel

Dank einer brutalen Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel waren die Zweifel verflogen wie der Rauch nach der Pyro-Show der Fans. Die Körpersprache der Bayern änderte sich auf einen Schlag – und die Selbstverständlichkeit kehrte zurück.

"Die zweite Halbzeit war einfach geil zu beobachten", lobte ein über beide Ohren strahlender Vincent Kompany auf der Pressekonferenz. Damit meinte er allen voran den alles überragenden Harry Kane, aber nicht nur der Stürmer-Star erwachte plötzlich aus dem Tiefschlaf.

Auch Luis Diaz und Michael Olise drehten plötzlich auf und bereiteten beide Bayern-Treffer aus dem Spiel vor. Die Top-Stars haben geliefert und gezeigt: Sie können auch die großen Spiele entscheiden.

Neueste Pokal-Videos

FC Bayern holt Pokal: Auch Gewinnen muss gelernt sein

Wenn man auf die Triple-Mannschaft von 2013 um Arjen Robben, Philipp Lahm und Franck Ribery blickt, fallen einem sofort die vielen Rückschläge – Finale Dahoam lässt grüßen – ein, bevor es letztlich für den ganz großen Wurf reichte.

Was dabei oft vergessen wird: Die Mannschaft hat mit dem Double-Sieg 2010 zuvor allerdings auch gelernt, was es heißt, mehr zu gewinnen als nur die Meisterschaft.

Kompany hat nach dem Sieg über den VfB offenbar Blut geleckt. "Wir werden diese Erfahrung jetzt immer weiter mitnehmen, hoffentlich auch in einem weiteren Finale in der Zukunft", prophezeite er.

Damit zeigt dieser Titelgewinn, wie wichtig er für das wiedererlangte Selbstverständnis der "Super-Bayern" ist – und wohin sie diese Gier nach Titeln noch tragen kann.

- Anzeige -
- Anzeige -

Weitere Pokal-News