DFB-Pokal: Uli Hoeneß erbost über Pyroshow der Fans von Bayern und Stuttgart im Finale

Dem Bayern-Patron gefiel die Pyroshow der Fans von Bayern München und des VfB Stuttgart beim DFB-Pokalfinale ganz und gar nicht.

Uli Hoeneß gefiel die Pyroshow der Fans von Bayern München und dem VfB Stuttgart beim DFB-Pokalfinale gar nicht. "Das Spiel war natürlich super, aber was die Zuschauer auf beiden Seiten heute aufgeführt haben, ist eine Unverschämtheit. Die haben das Spiel total zerstört. Meine Frau hat mir gesagt: Am Fernsehen hat man lange Zeit nichts gesehen", sagte der Bayern-Patron bei "Sky".

Auch er habe auf seinem Platz im Berliner Olympiastadion "stellenweise in der zweiten Halbzeit gar nichts gesehen", so Hoeneß: "Wenn die Zuschauer meinen, dass das ihre Form von Feiern ist, bin ich echt nicht mehr dabei." Im zweiten Abschnitt des Endspiels, das Bayern mit 3:0 (0:0) gewann, hatten beide Fanlager mit Bannern gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) protestiert und großflächig Pyrotechnik gezündet.