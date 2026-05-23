ran Fußball DFB-Pokalfinale - Mega-Fanmarsch der Bayern: "Berlin ist Rot!" Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat den DFB-Pokal 2026 gewonnen. Im Finale sorgte eine weitere Show von Harry Kane für einen klaren Sieg gegen den VfB Stuttgart. ran zeigt die Noten zum Spiel.

Was für eine Show von Harry Kane! Der Bayern-Star hat die Münchner durch drei Tore im Finale gegen den VfB Stuttgart zum DFB-Pokalsieger 2026 geschossen. FC Bayern München: Neuer schon wieder verletzt – schlüpft Baumann bei der WM in die Urbig-Rolle? Dabei hielt der VfB vor allem im ersten Durchgang noch durchaus gut mit, machte den Münchnern das Leben durch kompromissloses Zweikampfverhalten lange schwer. ran zeigt die Noten zum DFB-Pokalfinale 2026.

Jonas Urbig (FC Bayern München) Dem jungen Bayern-Keeper ist zu Beginn die Nervosität anzumerken, er findet dann aber aufgrund des Stuttgarter Drucks schnell ins Spiel. Hat in Hälfte zwei praktisch nichts zu tun und darf sich über sein erstes erfolgreiches Finale im Bayern-Trikot freuen. ran-Note: 3

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Konrad Laimer (FC Bayern München) Tauscht in der ersten Hälfte häufig die Position mit Olise und ist so einer der Antreiber in der Offensive, wodurch er die rechte Abwehrseite vernachlässigt und der VfB mehrmals durchbricht. Vergibt kurz nach der Führung das 2:0 aufs leere Tor und hält den VfB so im Spiel. ran-Note: 3

Dayot Upamecano (FC Bayern München) Muss aufgrund des Offensivdrangs der Außenverteidiger auf beiden Seiten häufig aushelfen. Hat hier und da ein paar Stolperer drin, insgesamt aber ein fehlerfreier und abgeklärter Auftritt des Bayern-Stars. ran-Note: 2 DFB-Pokal: Titel-Hattrick für Kane - Bayern stürmt gegen Stuttgart zum Double

Jonathan Tah (FC Bayern München) Verteidigt alles weg, was in den Bayern-Strafraum kommt. Gewohnt unauffälliges, aber sehr souveränes Spiel des Bayern-Leuchtturms. ran-Note: 2

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Josip Stanisic (FC Bayern München) Hat lange gegen Lewelings Geschwindigkeit Probleme. Leistet sich zudem im Spielaufbau zu Beginn Fehlpässe. Hat per Fernschuss die beste Bayern-Chance (37.). In der zweiten Hälfte steigert er sich deutlich und macht hinten zu. Lässt sich bei seiner Auswechslung in der Nachspielzeit feiern. ran-Note: 3

Joshua Kimmich (FC Bayern München) Hat mit Undav einen persönlichen Begleiter, was ihn im Spielaufbau häufig hindert. In der Offensive glücklos mit seinen sonst so gefährlichen langen Bällen. Nach der Führung lenkt er das Bayern-Spiel und lässt die Stuttgarter kaum an den Ball. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) Bringt die nötige Härte ins Bayern-Spiel und sorgt so immer wieder für Ballgewinne. Sonst als ruhiger Balllenker bekannt, liefert der Sechser eine defensive Meisterleistung ab. Wird bei seiner Auswechslung (89.) von den Fans bejubelt. ran-Note: 2 FC Bayern München: Uli Hoeneß äußert sich zu möglichem Eberl-Verbleib - inklusive Tuchel-Anekdote

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Michael Olise (FC Bayern München) Muss nach wenigen Minuten ein hartes Foul einstecken, wird auch in der Folge von den Stuttgartern hart beackert. Kommt dadurch nur selten in gefährliche Situationen – bis er dann zu Beginn der zweiten Hälfte durchbricht und perfekt zum 1:0 (55.) von Kane auflegt. Holt in der Schlussphase den Elfmeter zum Endstand raus. ran-Note: 2

Jamal Musiala (FC Bayern München) Findet immer mehr zurück in sein Spiel und zeigt das auch im Pokalfinale. Wenn in Hälfte eins Tempo ins Bayern-Spiel kommt, dann häufig über ihn. Eins der besseren Spiele seit der Rückkehr nach seiner schweren Verletzung. Macht in der 76. Minute für Karl Platz. ran-Note: 3

Luis Diaz (FC Bayern München) Findet in der ersten Halbzeit kaum statt und beißt sich am starken Stuttgarter Jaquez lange die Zähne aus. Als dieser verletzt raus muss, geht deutlich mehr über die linke Seite. Bereitet folgerichtig das 2:0 (80.) vor. ran-Note: 2

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Harry Kane (FC Bayern München) Es ist nicht mehr in Worte zu fassen, was für eine grandiose Saison dieser Harry Kane spielt. In der 55. Minute genau da, wo er stehen muss - und köpft sehenswert zur Bayern-Führung ein. In der Folge nimmt er das Heft selbst in die Hand und erhöht sehenswert zum 2:0 (80.). Mit seinem Elfmeter in der Schlussphase schnürt er den Hattrick und knallt Bayern eigenhändig zum DFB-Pokal! ran-Note: 1

Einwechselspieler FC Bayern München Lennart Karl: Kommt in der 76. Minute für Musiala. ran-Note: ohne Bewertung Hiroki Ito: Der Japaner kommt in der 90. Minute für Stanisic ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung Raphael Guerreiro: Für den Portugiesen gibt es noch einen letzten Einsatz im Bayern-Trikot. Raphael Guerreiro kommt in der 90. Minute für Olise aufs Feld. ran-Note: ohne Bewertung Leon Goretzka: Auch der im Sommer scheidende deutsche WM-Fahrer darf sich auf dem Platz von den Fans noch mal verabschieden. Leon Goretzka wird in der 90. Minute für Pavlovic eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung Tom Bischof: Für ihn beginnt der Arbeitstag ebenfalls in der 90. Minute, Tom Bischof kommt für Laimer ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung

Alexander Nübel (VfB Stuttgart) Im Duell mit seinem Stammverein hat Stuttgarts Keeper lange Zeit nichts zu tun. Erst in der 22. Minute muss Alexander Nübel erstmals ran – kommt er aber nicht. Bei einer Flanke in den Fünfmeterraum fliegt er am Ball vorbei. Später zeigt sich der Routinier aber dann stark bei einem Distanzschuss-Kracher von Stanisic mit 156 km/h. Nübel lenkt das Leder sicher zur Seite ab. Bei den Gegentoren ist Nübel chancenlos. ran-Note: 4

Luca Jaquez (VfB Stuttgart) Der Schweizer rückt für Nartey ins Team und spielt vor allem in der ersten Halbzeit durchaus überzeugend. Luca Jaquez agiert stark im Zweikampf, kompromisslos und größtenteils fehlerlos am Ball. Nach gut einer Stunde muss er angeschlagen vom Feld. ran-Note: 3

Jeff Chabot (VfB Stuttgart) Stuttgarts Mittelmann in der Dreierkette sorgt zunächst nach gut 20 Minuten für einen Schockmoment mit einer zu kurzen Rückgabe. Jeff Chabot bessert seinen Fehler aber umgehend gegen Musiala wieder aus. Kurz danach bekommt der 1,95-Meter-Hüne dann körperliche Probleme, muss behandelt werden. Er beißt sich aber durch und klärt in vielen weiteren Situationen in höchster Not. ran-Note: 3

Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) Links in der Dreierkette hat der Niederländer Ramon Hendriks lange Zeit einen richtig guten Stand gegen Bayern-Star Michael Olise. Er macht dem Franzosen das Leben durch kompromissloses Zweikampfverhalten richtig schwer. Besonders bitter für Hendriks: Ausgerechnet vor dem Gegentor zum 0:1 kommt er Olise nicht hinterher, fälscht dann dessen Flanke auch noch unglücklich ab. ran-Note: 4

Jamie Leweling (VfB Stuttgart) Auf der rechten Außenbahn hat Jamie Leweling einen recht schweren Stand, obwohl er sich ab und an mit seinem Tempo behaupten kann. Wirklich viel Produktives kommt dabei aber nicht heraus. Bezeichnend: Direkt nach Wiederbeginn bekommt Leweling mal etwas Platz, aber er befördert die anschließende Flanke direkt ins Toraus. ran-Note: 5

Chema Andres (VfB Stuttgart) In der starken ersten Halbzeit des VfB trägt der groß gewachsene Spanier dazu bei, dass durch die Mitte kaum mal ein Münchner Angriff durchkommt. Doch nach dem Seitenwechsel steht auch Chema beim 0:1 durch Kane nicht optimal, so hat der Engländer genügend Platz, um erfolgreich zu vollenden. Vor dem zweiten Gegentor kann er Kane erneut nicht vom Ball trennen. ran-Note: 4

Angelo Stiller (VfB Stuttgart) Neben Chema ist auch der ehemalige Münchner im Mittelfeldzentrum über lange Zeit gut in der Partie, vor allem natürlich gegen den Ball. Nach vorne kann Angelo Stiller im DFB-Pokalfinale 2026 hingegen nur wenige Akzente setzen. Ein früher Schussversuch in der vierten Minute ist höchstens als Field Goal beim American Football tauglich. Unglückliches Ende: Er verursacht in der Schlussphase den Handelfmeter vor dem 0:3. ran-Note: 4

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) Vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt der nicht für die WM nominierte Stuttgarter eine gute Vorstellung. Vor allem im ersten Durchgang ist es immer wieder Maximilian Mittelstädt, der mit guten Vorstößen oder Abstößen für Entlastung bzw. Gefahr sorgt. Einen tollen Distanzschuss in der 17. Minute klärt Urbig mit den Fingerspitzen. ran-Note: 2

Deniz Undav (VfB Stuttgart) Der Kapitän in Abwesenheit von Karazor hat die Chance, dem Spiel früh eine Richtung zu geben, aber sein Kopfball in der ersten Minute geht direkt in die Hände von Urbig. Danach ist Deniz Undav zwar sehr umtriebig, aber bisweilen in seinen Aktionen auch zu ungenau. Direkt nach dem Seitenwechsel vertändelt er so einen verheißungsvollen Konter, weil er Demirovic ungünstig anspielt. ran-Note: 4

Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) Der bosnische Nationalspieler muss enorm viel als erster Anläufer gegen den Ball arbeiten. Das macht Ermedin Demirovic vor allem im ersten Durchgang durchaus gut. Bei den wenigen VfB-Offensivaktionen ist der Mittelstürmer hingegen nicht beteiligt. ran-Note: 4

Chris Führich (VfB Stuttgart) Auch er will Nagelsmann zeigen, dass es ein Fehler war, ihn nicht mit zur WM zu nehmen - das gelingt Chris Führich aber nicht. Zwar arbeitet auch er verlässlich gegen den Ball, nach vorne bleibt der ehemalige Dortmunder aber harmlos. Sein Abschluss in der 27. Minute ist letztlich eher eine Rückgabe für Urbig als eine Herausforderung. Gut zwölf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit wird Führich ausgewechselt. ran-Note: 4