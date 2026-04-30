FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal-Finale im Joyn-Stream, Free-TV und im Ticker

FC Bayern - Dreesen adelt Team nach PSG-Pleite: "Eigentlich bist du tot"

Auch im DFB-Pokal rückt die Entscheidung immer näher. So könnt ihr das Finale im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker verfolgen.

64 Mannschaften gingen im vergangenen Sommer an den Start, um sich den Titel im DFB-Pokal zu sichern.

Mittlerweile steht die Finalpaarung fest. Im Halbfinale kam es zum Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen, welches die Münchner mit 2:0 für sich entscheiden konnten, sowie zum "Baden-Württemberg-Derby" zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.

In einem umkämpften Spiel mit Verlängerung konnte sich der VfB mit 2:1 durchsetzen und hat nun die Chance, seinen Titel zu verteidigen.

ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale im DFB-Pokal zusammengefasst.