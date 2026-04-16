HALBFINALE IM DFB-POKAL IM JOYN-LIVESTREAM
VfB Stuttgart vs. SC Freiburg live: DFB-Pokal-Halbfinale im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 01:38 Min
Im Halbfinale des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf den SC Freiburg. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.
Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg duellieren sich um den Einzug ins DFB-Pokalfinale in Berlin. Für den VfB Stuttgart steht dabei nach dem Vorjahres-Coup nicht weniger als die Titelverteidigung auf der Agenda.
Die Stuttgarter standen bereits in der ersten Runde kurz vor dem Aus, gewannen jedoch bei Eintracht Braunschweig dramatisch mit 8:7 nach Elfmeterschießen.
Im Anschluss sah man jedoch einen gefestigten VfB, der ohne weiteres Gegentor ins Halbfinale einstürmte. Die Siege beim FSV Mainz 05 (2:0), beim VfL Bochum (2:0) und auswärts gegen Holstein Kiel (3:0) waren allesamt ungefährdet, jedoch sei auch angemerkt, dass die Stuttgarter ein wenig Losglück hatten.
Der Rivale aus Freiburg startete entspannt mit einem 2:0-Sieg gegen die Sportfreunde Lotte und einen 3:1-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf in die Pokal-Saison. Es folgte ein 2:0 gegen den SV Darmstadt 98, ehe es im Viertelfinale richtig brenzlig wurde. Gegen Hertha BSC konnten sich die Breisgauer erst im Elfmeterschießen durchsetzen.
Es ist ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für den heimstarken VfB Stuttgart zu erwarten.
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VfB Stuttgart vs. SC Freiburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?
Wettbewerb: DFB-Pokal, Halbfinale
Datum: 23. April 2025
Uhrzeit: 20:45 Uhr
Austragungsort: MHP Arena (Stuttgart)
Halbfinale im DFB-Pokal: Läuft Stuttgart vs. Freiburg im Free-TV?
Ja! Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.
DFB-Pokal heute im Livestream: Stuttgart gegen Freiburg kostenlos auf Joyn sehen
Die ARD-Übertragung lässt sich kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website unter sportschau.de und in der Mediathek zu finden.
Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky besitzt, kann das Halbfinale auch via Sky Go sehen. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV verfügbar.
VfB Stuttgart - SC Freiburg live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?
Das Halbfinale läuft bei Sky im Pay-TV. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.
Freiburg zu Gast in Stuttgart live: Wo gibt's einen Ticker zum Halbfinale im DFB-Pokal?
Einen Liveticker zu VfB Stuttgart vs. SC Freiburg gibt's wie gewohnt auf ran.joyn.de.
VfB Stuttgart vs. SC Freibueg live: Alle Informationen zur Übertragung des Halbfinals im DFB-Pokal
Datum und Uhrzeit: 23. April 2026; 20:45 Uhr
Trainer: Sebastian Hoeneß (Stuttgart), Julian Schuster (Freiburg)
Free-TV: ARD
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
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