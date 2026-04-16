DFB-Pokal
DFB-Pokal-Halbfinale live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Joyn-Livestream und Free-TV
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
DFB-Comeback? Manuel Neuer trifft Entscheidung
Videoclip • 04:02 Min
Der DFB-Pokal 2025/26 läuft. ranjoyn hat alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
64 Teams kämpfen jedes Jahr um den DFB-Pokal.
Das Finale in dieser Saison steigt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion, wo der Nachfolger von Titelverteidiger VfB Stuttgart ermittelt wird.
Das Viertelfinale ist Geschichte und vier Teams aus der Bundesliga haben noch Chancen auf den Titel. Sowohl der VfB Stuttgart (vs. Holstein Kiel) als auch der SC Freiburg (vs. Hertha BSC) setzten sich gegen Mannschaften aus dem Unterhaus durch.
Zudem gewann Bayer Leverkusen klar mit 3:0 gegen St. Pauli. Der FC Bayern behielt gegen RB Leipzig mit 2:0 die Oberhand.
Wann sind die weiteren Runden? Wer ist noch dabei? ran hat alle Infos zum DFB-Pokal 2025/26.
DFB-Pokal 2025/26 live: Wann finden die Runden statt?
1. Runde: 15. bis 18. August und 26./27. August 2025
2. Runde: 28./29. Oktober 2025
Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025
Viertelfinale: 3./4. und 10./11. Februar 2026
Halbfinale: 21./22. April 2026
Finale: 23. Mai 2026
DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?
Alle teilnehmenden Teams hier in der Übersicht.
DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele fanden in der 2. Runde statt?
1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV 0:1
Hertha BSC vs. SV Elversberg 3:0
Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund 3:5 n.E.
VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel 0:1
Energie Cottbus vs. RB Leipzig 1:4
Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC 3:1
FC Augsburg vs. VfL Bochum 0:1
FC St. Pauli vs. 1899 Hoffenheim 10:9 n.E.
FV Illertissen vs. 1. FC Magdeburg 0:3
SpVgg Greuther Fürth vs. 1. FC Kaiserslautern 0:1
SC Paderborn vs. Bayer Leverkusen 2:4 n.V.
1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart 0:2
1. FC Union Berlin vs. Arminia Bielefeld 2:1 n.V.
SV Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04 4:0
Fortuna Düsseldorf vs. SC Freiburg 1:3
1. FC Köln vs. FC Bayern München 1:4
DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele fanden in der 1. Runde statt?
SG Sonnenhof-Großaspach vs. Bayer Leverkusen 0:4
1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Magdeburg 1:3
FC Gütersloh vs. 1. FC Union Berlin 0:5
Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen 1:0
BFC Dynamo vs. VfL Bochum 1:3 n.V.
FK Pirmasens vs. Hamburger SV 1:2 n.V.
Bahlinger SC vs. 1. FC Heidenheim 0:5
Hansa Rostock vs. 1899 Hoffenheim 0:4
SV Sandhausen vs. RB Leipzig 2:4
Eintracht Norderstedt vs. FC St. Pauli 2:3 n.E.
FV Illertissen vs. 1. FC Nürnberg 6:5 n.E.
SV Hemelingen vs. VfL Wolfsburg 0:9
Energie Cottbus vs. Hannover 96 1:0
Sportfreunde Lotte vs. SC Freiburg 0:2
VfB Lübeck vs. SV Darmstadt 98 1:2
FV Engers 07 vs. Eintracht Frankfurt 0:5
Viktoria Köln vs. SC Paderborn 07 1:3
1. FC Lok Leipzig vs. FC Schalke 04 0:1 n.V.
Blau-Weiß Lohne vs. SpVgg Greuther Fürth 0:2
Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln 1:2
ZFC Meuselwitz vs. Karlsruher SC 0:5
RSV Eintracht 1949 vs. 1. FC Kaiserslautern 0:7
Atlas Delmenhorst vs. Borussia Mönchengladbach 2:3
FC 08 Homburg vs. Holstein Kiel 0:2
Hallescher FC vs. FC Augsburg 0:2
SSV Ulm 1846 vs. SV 07 Elversberg 0:1
Dynamo Dresden vs. 1. FSV Mainz 05 0:1
1. FC Schweinfurt vs. Fortuna Düsseldorf 2:4
Preußen Münster vs. Hertha BSC 3:5 n.E.
Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund 0:1
Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart 7:8 n.E.
SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München 2:3
DFB-Pokal 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja. Die von der ARD und dem ZDF gezeigten Spiele kann man kostenlos über Joyn im Livestream verfolgen.
Alle Spiele gibt es indes bei Sky im Livestream zu sehen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
DFB-Pokal 2025/26 live: Gibt es einen Liveticker zu den Spielen?
Ja - wie gewohnt auf ran.de.
Auch interessant: DFB Pokal: Auslosung des Halbfinals im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker