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England: Ex-Meister Leicester City stürzt in die 3. Liga ab

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

WM 2026: England will Basketballplatz im Team-Hotel bauen

Videoclip • 01:05 Min

Genau zehn Jahre nach dem sensationellen Titelgewinn folgt der vielleicht bitterste Moment in der Klubgeschichte.

Der ehemalige englische Meister Leicester City muss genau zehn Jahre nach seinem sensationellen Titelgewinn erneut den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten.

Die "Füchse", die erst 2025 aus der Premier League abgestiegen waren, kamen am drittletzten Spieltag der Championship gegen Hull City nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und können die Abstiegszone damit nicht mehr verlassen.

Liam Millar (18.) und Oli McBurnie (63.) trafen für Hull. James Jordan (52., Foulelfmeter) und Luke Thomas (54.) hatten die Begegnung zwischenzeitlich zugunsten der Gastgeber gedreht.

Leicesters Meisterschaft 2016 gilt als größte Sensation in der englischen Fußball-Geschichte. 2021 folgten die Triumphe im FA Cup gegen den FC Chelsea und im englischen Supercup gegen den damaligen Meister Manchester City. 2008 war Leicester schon einmal in die drittklassige League One abgestiegen, aber nach nur einem Jahr zurückgekehrt - es war der Startschuss für goldene Jahre.

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Leicester City: Fans protestieren gegen Klub-Führung

Der neuerliche Absturz hatte sich seit Monaten abgezeichnet. Von den jüngsten 18 Liga-Begegnungen wurde nur eine einzige gewonnen. Überdies waren Leicester wegen Verstößen gegen die Finanzregeln sechs Punkte abgezogen worden.

Teile der Fangemeinde protestieren seit geraumer Zeit gegen den Klubboss, den thailändischen Milliardär Khun Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha. Andere fordern den Rauswurf von Sportdirektor Jon Rudkin oder attackieren die Spieler ("Ihr seid nicht geeignet, dieses Trikot zu tragen!").

Auch am Dienstagabend riefen die Zuschauer "sack the board", feuert die Führung. Der frühere Leicester-Profi Matt Piper sprach bei der BBC vom "wohl schlimmsten Moment der Klubgeschichte".

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