Europa-League-Finale live: SC Freiburg vs. Aston Villa im Free-TV, Liveticker und im Stream

Im Finale der Europa League trifft der SC Freiburg auf Aston Villa. So verfolgt ihr das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Der SC Freiburg steht kurz vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Im Finale der Europa League haben die Breisgauer gegen Aston Villa die Chance auf den Titel.

Im Halbfinale setzte sich das Team von Trainer Julian Schuster im Rückspiel mit 3:1 gegen Sporting Braga durch und drehte somit die 1:2-Hinspiel-Niederlage.

"Ein unglaublicher Abend. Ich kann es gar nicht begreifen - wir im Euro-League-Finale. Wir, der kleine SC Freiburg. Das fühlt sich so geil an", schwärmte Freiburg-Urgestein Nicolas Höfler nach der Partie.

Gegen Aston Villa soll nun der Titel her. Die Engländer gehen zwar als Favorit in die Partie, dürften nach den jüngsten Erfolgen der Freiburger jedoch gewarnt sein.

So könnt ihr das Finale der Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.