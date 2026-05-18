:newstime Manuel Neuer doch zur WM? Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Hohe Ticketpreise sorgen für Fanfrust - die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker.

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+++ Update, 18. Mai: Nagelsmann kritisiert Preise für WM-Tickets +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann hat eine eindringliche Warnung an die FIFA wegen der explodierenden Ticketpreise bei der WM gerichtet. Fußball lebe schließlich von den Fans. "Diese Emotionen müssen für die breite Masse leistbar sein und leistbar bleiben. Denn sonst verliert der Fußball ganz schnell an Reiz und an Wertigkeit. Und dann ist dieser Sport nicht mehr der, den wir alle so sehr lieben", sagte Nagelsmann im "ZDF-Sportstudio". Zwar gibt es bei den Gruppenspielen auch immer ein kleines Kontingent von Karten, die ab 60 Euro erhältlich sind, aber bei den Finaltickets sieht das deutlich anders aus: Die Topkategorien übersteigen deutlich 10.000 Euro, auf der offiziellen Weiterverkaufsplattform werden Eintrittskarten sogar noch viel teurer angeboten. Der Weltverband lässt Ticket-Inhaber ihre Karten auf der Plattform zu einem beliebigen Preis weiterverkaufen. Einschränkungen gibt es - wegen der dortigen Gesetze - nur für Spiele in Mexiko. Für Nagelsmann sind die Preise ein "extrem schwieriges" Thema. "Ich mache die Preise nicht, ich kann sie nicht beeinflussen", sagte er.

+++ Update, 8. Mai: WM-Transport in New York wird günstiger +++ Nach massiver Kritik an den Transportkosten bei der Fußball-WM im Sommer hat das Verkehrsunternehmen NJ Transit die Preise wieder etwas gesenkt. Die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey und zurück wird während des Turniers statt 150 nun 105 US-Dollar (ca. 90 Euro) kosten. Dies betrifft auch deutsche Fans, die das Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Ecuador am 25. Juni im Stadion verfolgen wollen. Der übliche Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt beträgt 12,90 Dollar. Für jedes der acht WM-Spiele vor den Toren New Yorks, darunter auch das Finale am 19. Juli, werden lediglich 40.000 Zugtickets verfügbar sein. Das Stadion besitzt ein Fassungsvermögen von 82.500 Zuschauern. Die Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, habe NJ Transit gebeten, private Sponsoren und andere Finanzierungsquellen zu finden, "um die Kosten der Tickets zu senken", sagte der Chef des Transportunternehmens, Kris Kolluri. Zuvor hatte der Weltverband FIFA Forderungen aus der US-Politik nach einer Übernahme der Kosten für den Transport der Fans zurückgewiesen. Sherrill setzt sich dafür ein, dass die Steuerzahler nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Die FIFA, die bereits wegen der hohen Ticketpreise für die Spiele in der Kritik steht und Rekordeinnahmen erwartet, erklärte, dass die ursprünglichen Vereinbarungen mit den Gastgeberstädten "einen kostenlosen Transport für Fans zu allen Spielen" vorgesehen hätten. Nach einer Neuverhandlung sei vereinbart worden, dass der Transport an Spieltagen "zum Selbstkostenpreis" angeboten werde. New York ist indes nicht allein: In Boston werden 95 US-Dollar (ca. 80 Euro) für die Hin- und Rückfahrt im Bus berechnet, der Fahrkartenpreis für die Bahn soll auf 80 US-Dollar (ca. 68 Euro) steigen. Anhänger in Europa reagierten empört auf die Berichte. In Philadelphia wird die Rückfahrt vom Stadion dagegen nach den WM-Spielen kostenlos sein.

+++ Update, 7. Mai: Donald Trump findet WM-Tickets zu teuer +++ US-Präsident Donald Trump hat sich überrascht über die hohen Ticketpreise für den Auftakt der US-Nationalmannschaft bei der Fußball-WM gezeigt. "Ich wusste nichts von diesem Betrag", sagte Trump der "New York Post": "Ich würde gerne dabei sein, aber ich würde das nicht bezahlen, um ehrlich zu sein." Co-Gastgeber USA trifft zum WM-Auftakt am 12. Juni (Ortszeit) in Los Angeles auf Paraguay. Die günstigste Karte kostet auf der Verkaufsseite der FIFA 1940 Dollar (1650 Euro), auf der offiziellen Wiederverkaufsseite des Weltverbandes mindestens 1150 Dollar (980 Euro). FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte die Preise zuvor verteidigt und betont, sie spiegelten den nordamerikanischen Markt wider. Zudem verwies der Schweizer darauf, dass ein Viertel der Tickets für die Gruppenphase für weniger als 300 Dollar angeboten werde. Trump deutete an, dass sich auch die US-Regierung mit den Preisen befassen könnte. "Ich habe das nicht gesehen, aber ich müsste mich damit beschäftigen", sagte er. Ihm sei wichtig, dass seine Wähler die Spiele besuchen könnten. Zugleich räumte Trump ein, dass das Turnier wirtschaftlich ein großer Erfolg sei und alle bisherigen Rekorde übertreffe.

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