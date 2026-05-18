Albert Riera hat sich zu seinem sein Aus beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt geäußert.

"Ich gehe in Frieden, aber traurig, weil ich weiß, dass man nur 20 Prozent der Kraft von Albert genutzt hat", schrieb der 44-jährige Malloquiner auf Instagram, nachdem er einen Tag nach dem Saisonfinale nach nur dreieinhalb Monaten wieder entlassen worden war.

"Ich bedaure, dass ich während dieser Zeit mit vielen Problemen konfrontiert war, und uns allen im Verein klar war, dass es ohne Vorbereitungszeit und ohne Neuzugänge schwierig werden würde", schrieb Riera, der am 1. Februar die Nachfolge von Dino Toppmöller angetreten hatte, dem der erhoffte sportliche Aufschwung jedoch nicht gelang.

Neben sportlichen Defiziten wurden dem Exzentriker interne Unstimmigkeiten zur Last gelegt. Zuletzt vor allem mit Stürmer Jonathan Burkardt.

Auch mit den Medienvertreten legte sich der Ex-Profi an, von den Fans wurde er beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart am Samstag erst ausgepfiffen, dann mit einem Plakat gerügt ("Nada de gracias, Alberto"; sinngemäß: "Danke für nichts, Alberto").